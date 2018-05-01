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عاجل..دفاع بوعشرين يُطالب باستدعاء مديري موقع كود و أخبركم

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 17:11 عاجل..دفاع بوعشرين يُطالب باستدعاء مديري موقع كود و أخبركم | بوليتيك
عاجل..دفاع بوعشرين يُطالب باستدعاء مديري موقع كود و أخبركم
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن هيئة الدفاع عن المتهم توفيق بوعشرين، تقدم قبل قليل من يومه الإثنين 7 ماي، بطلب إلى الهيئة القضائية، خلال الأشغال الجلسة السرية التي تجرى أطوارها بمحكمة الاستئناف

 "شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن هيئة الدفاع عن المتهم توفيق بوعشرين، تقدم قبل قليل من يومه الإثنين 7 ماي، بطلب إلى الهيئة القضائية، خلال الأشغال الجلسة السرية التي تجرى أطوارها بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، من أجل استدعاء كل مصطفى حيران مدير نشر موقع أخبركم، وأحمد نجيم مدير موقع "كود".

وأوضح المصدر ذاته أن هيئة الدفاع عن بوعشرين، وخلال تقدمها بهذا الطلب إلى القاضي بوشعيب فريح، أشارت إلى أن حيران ونجيم، يتوفران على معلومات تتعلق بالملف ولهذا على الهيئة القضائية توجيه الدعوة لهما للحضور والإدلاء بشهادتهما.

وأكد ذات المصدر أن هيئة الدفاع عن بوعشرين، تحاول في هذه اللحظات من يومه الإثنين، الدفع بالقاضي إلى رفع أشغال الجلسة للهروب من مناقشة الموضوع.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المحكمة كود مصطفى حيران الهيئة القضائية بوعشرين

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