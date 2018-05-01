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لاعب رجاوي مهم يغيب عن ثاني مباراة للرجاء في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 17:08 لاعب رجاوي مهم يغيب عن ثاني مباراة للرجاء في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم | سبور
لاعب رجاوي مهم يغيب عن ثاني مباراة للرجاء في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم
سيغيب لاعب فريق الرجاء البيضاوي، منير عوبادي، عن المباراة المقبلة في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، عندما يحل ضيفا على أدوانا ستارز الغاني لحساب الجولة الثانية .

"شوف سبور"

سيغيب لاعب فريق الرجاء البيضاوي، منير عوبادي، عن المباراة المقبلة في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، عندما يحل ضيفا على أدوانا ستارز الغاني لحساب الجولة الثانية .

وكان منير عوبادي قد حصل يوم أمس الأحد خلال مواجهة فريقه أمام فيتا كلوب الكونغولي، على الانذار الثاني، بعد الانذار الأول أمام زاناكو الزامبي برسم الدور المؤهل لدور المجموعات.

يذكر أن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، كان قد تعادل يوم أمس الأحد أمام ضيفه فيتاكلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من منافسات الكأس الكونفدرالية الإفريقية بدون أهداف.

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الرجاء الرياضي منير عوبادي أدوانا ستارز الغاني فيتا كلوب الكونغولي زاناكو الزامبي

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