رامز جلال يستعين بنمر ودب قطبي في مقلبه الرمضاني ﻿

أيام قليلة حلول شهر رمضان، نشرت الصفحة الرسمية لقناة ''إم بي سي'' اليوم الإثنين صورة جديدة خاصة ببرنامج « رامز جلال تحت الصفر ».

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أيام قليلة حلول شهر رمضان، نشرت الصفحة الرسمية لقناة "إم بي سي" اليوم الإثنين صورة جديدة خاصة ببرنامج « رامز جلال تحت الصفر ».

وكشفت الصورة التي نشرتها القناة المذكورة عن الهيئة التي سيظهر عليها رامز في البرنامج إذ ظهر مرتديا ملابس شتوية ثقيلة ويتوسط نمر ودب قطبي في أجواء جليدية

و تفاعل عدد كبير من النشطاء مع الصورة ، بعدما تبين أن رامز سيعتمد على نمر ودب قطبي من أجل إسقاط الفنانين العرب في فخ الكاميرا الخفية التي ستبث خلال شهر رمضان والتي جرى تصويرها بالعاصمة الروسية موسكو.

تجدر الإِشارة، إلى أنه من بين الأسماء التي شاركت في برنامج « رامز جلال تحت الصفر » شيرين عبد الوهاب، ورزان مغربي، وحمادة هلال، وأحمد مالك، وباسم يوسف، وحسن الرداد وغيرهم من المشاهير العرب.