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حملة المقاطعة تصـــل قبة البرلمان

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 17:04 حملة المقاطعة تصـــل قبة البرلمان | بوليتيك
حملة المقاطعة تصـــل قبة البرلمان
توجـه البرلماني عبد اللطيف وهبي بسؤال شفوي موجه إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول تزايد الاحتقان الاجتماعي بسبب غلاء الأسعار واستفزازات بعض أعضاء الحكومة.

"شوف تيفي"

 توجـه البرلماني عبد اللطيف وهبي بسؤال شفوي موجه إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول تزايد الاحتقان الاجتماعي بسبب غلاء الأسعار واستفزازات بعض أعضاء الحكومة.

وجاء في سؤال وهبي، "يعيش المجتمع المغربي، في الآونة الأخيرة، على إيقاع احتقان اجتماعي غير مسبوق بسبب غلاء الأسعار، الأمر الذي دفع بشرائح واسعة من المواطنين إلى الانخراط بشكل تلقائي في حملة مقاطعة عدد من المنتوجات والشركات، وأضاف قائلا "وفي الوقت الذي كان ينتظر من الحكومة المبادرة إلى الحد من تداعيات هذه الأزمة، تفاجأ الرأي العام بتصريح مستفز من قبل محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.

 هـــذا وتـساءل وهبي العثماني "عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بهدف إيقاف ما سماه بــ:" نزيف هذه الأزمة المرتبطة بغلاء الأسعار"، وكذا "توضيح ملابسات ما صدر من تصريحات عن عضو في الحكومة (بوسعيد)".

 

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