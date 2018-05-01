هل يغادر غاريدو الرجاء ؟ ﻿

بات استمرار الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم ، مهددا بعد نهاية الموسم الجاري ، الذي تقلصت خلاله حظوظ الفريق في التتويج بلقب البطولة الاحترافية ، التي يتصدرها اتحاد

شوف سبور

بات استمرار الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم ، مهددا بعد نهاية الموسم الجاري ، الذي تقلصت خلاله حظوظ الفريق في التتويج بلقب البطولة الاحترافية ، التي يتصدرها اتحاد طنجة بفارق سبع نقاط على الرجاء على بعد 3 دورات فقط من نهاية الدوري.

وقالت صحفية "المساء" في عددها الصادر يومه الاثنين ، أن النتائج الأخيرة التي حققها غاريدو رفقة الرجاء أبرزها عجزه عن الفوز في آخر مباراتين ضمن منافسات البطولة الاحترافية، واكتفاء الفريق بجمع 13 نقطة ققط من أصل 36 نقطة ممكنة ، دفع المسؤولين الحاليين عن تسيير شؤون الرجاء إلى التفكير في إقالته بنهاية الموسم الحالي.

وأبرزت الصحفية ، أن مايعرقل استبعاد غاريدو من مهامه مدربا للرجاء هو العقد الجديد الذي وقعه مع الرجاء والذي يمتد لموسم مقبل، ويضمن له الحصول على راتب شهري قدره 40 مليون سنتيم إضافة الى شرط جزائي يلزم الفريق بأداء مبلغ 400 مليون سنتيم له في حال قرر إقالته من مهامه.