 هذا هو الحكم الذي سيقود نهائي دوري أبطال أوروبا ﻿
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هذا هو الحكم الذي سيقود نهائي دوري أبطال أوروبا

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 16:34 هذا هو الحكم الذي سيقود نهائي دوري أبطال أوروبا | سبور
هذا هو الحكم الذي سيقود نهائي دوري أبطال أوروبا
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين، عن الحكم الذي سيقود المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، المقررة بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في العاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 مايو

"شوف سبور"

 كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين، عن الحكم الذي سيقود المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، المقررة بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في العاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 مايو الجاري.

و أسندت " يويفا" المهمة قيادة النهائي الى الحكم الصربي ميلوراد ماجيتش الذي يبلغ ماجيتش 45 عاما، حيث سبق له المشاركة في كأس العالم 2014 وكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، وسيكون ضمن حكام مونديال 2018 بروسيا.

وسيدير الهولندي بيورن كيبرز نهائي الدوري الأوروبي المقرر بين أتلتيكو مدريد الإسباني ومارسيليا الفرنسي، في مدينة ليون الفرنسية، يوم 16 مايو الجاري، بينما ستدير التشيكية يانا أدامكوفا نهائي دوري الأبطال للسيدات المقرر بين فولفسبورج الألماني وليون الفرنسي.

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء ريال مدريد الإسباني ليفربول الإنجليزي نهائي دوري أبطال أوروبا

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