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عاجل وحصري..هذا ما وقع خلال أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة ''توفيق بوعشرين''

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 16:31 عاجل وحصري..هذا ما وقع خلال أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك
عاجل وحصري..هذا ما وقع خلال أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة ''توفيق بوعشرين''
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عرفت قبل قليل من يومه الإثنين 7 ماي، وقوع مشادة كلامية حادة بين هيئة الدفاع عن

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عرفت قبل قليل من يومه الإثنين 7 ماي، وقوع مشادة كلامية حادة بين هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني والقاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في هذا الملف.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المشادة الكلامية الحادة التي وقعت بين الهيئة القضائية وهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، كانت بسبب عدم إبلاغ بعض الشهود بالحضور إلى أشغال الجلسة السرية.

وأكدت المصادر ذاتها أن أشغال الجلسة السرية التي تعرف حضور بعض المشتكيات والمصرحات، عرفت كذلك وقوع ملاسنات بين هيئة الدفاع عن المتهم توفيق بوعشرين وهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، حول جاهزية الملف للمناقشة، مشيرة إلى أن القاضي فاجأ الحضور، بمطالبة الشهود الحاضرين بالإدلاء ببطائقهم الوطنية ثم مغادرة القاعة رقم 8 إلى حين استدعائهم للإدلاء بشهادتهم، وهو ما اعتبره المحامون دليلا على جاهزية الملف.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي توفيق بوعشرين الجلسة السرية المشادة الكلامية

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