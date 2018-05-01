اجل..انطلاق أشغال أول جلسة سرية خاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين ﻿

أعطى القاضي بوشعيب فريح، زوال يومه الاثنين 7 ماي 2018، انطلاقة أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم ثقيلة من بينها التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار

"شوف تيفي"

أعطى القاضي بوشعيب فريح، زوال يومه الاثنين 7 ماي 2018، انطلاقة أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم ثقيلة من بينها التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن هذه الجلسة السرية، تعرف حضور بعض المشتكيات والمصرحات، ويتعلق الأمر بـ "نعيمة لحروري، وخلود الجابري، وأنيسة بداح، ووداد ملحاف".

وأكد الموفد أن أشغال الجلسة التي انطلقت قبل ساعة، تجرى أطوارها في القاعة رقم 8 بشكل سري، حيث تم منع وسائل الإعلام من ولوج القاعة.