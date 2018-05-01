 هام للمغاربة.. رمضان فيه 29 يوم وغادي نصوموا أكثر من 15 ساعة في النهار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد رفض ريال مدريد القيام بممر شرفي برشلونة .. بيكي يطلب من موظفي النادي الوقوف في ممر شرفي : الممر الشرفي يفعله الرجال فقـــــــط (فيديو) | بووز

بعد رفض ريال مدريد القيام بممر شرفي برشلونة .. بيكي يطلب من موظفي النادي الوقوف في ممر شرفي : الممر

الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب أكثر من 6 مليون أورو | بوليتيك

الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب أكثر من 6 مليون أورو

عاجل..دفاع بوعشرين يُطالب باستدعاء مديري موقع كود و أخباركم | بوليتيك

عاجل..دفاع بوعشرين يُطالب باستدعاء مديري موقع كود و أخباركم

بالفيديو نجم برشلونة انيستا يساند ترشيح المغرب لمونديال روسيا 2026‎ | بووز

بالفيديو نجم برشلونة ''انيستا'' يساند ترشيح المغرب لمونديال روسيا 2026‎

رامز جلال يستعين بنمر ودب قطبي في مقلبه الرمضاني | ثقافة و فنون

رامز جلال يستعين بنمر ودب قطبي في مقلبه الرمضاني

حملة المقاطعة تصـــل قبة البرلمان | بوليتيك

حملة المقاطعة تصـــل قبة البرلمان

فيديو : أداء ممتاز لصخرة الدفاع المغربي جواد الياميق في ثاني مبارياته الرسمية ..تعليق عربي | بووز

فيديو : أداء ممتاز لصخرة الدفاع المغربي جواد الياميق في ثاني مبارياته الرسمية ..تعليق عربي

عاجل وحصري..هذا ما وقع خلال أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل وحصري..هذا ما وقع خلال أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة ''توفيق بوعشرين''

مثير..المطالبة بمحاكمة الراقصة سما المصري بعد قرارها تقديم برنامج ديني خلال رمضان | ثقافة و فنون

مثير..المطالبة بمحاكمة الراقصة سما المصري بعد قرارها تقديم برنامج ديني خلال رمضان

مقاطعون ولكن...!

هام للمغاربة.. رمضان فيه 29 يوم وغادي نصوموا أكثر من 15 ساعة في النهار

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 15:45 هام للمغاربة.. رمضان فيه 29 يوم وغادي نصوموا أكثر من 15 ساعة في النهار | مجتمع
هام للمغاربة.. رمضان فيه 29 يوم وغادي نصوموا أكثر من 15 ساعة في النهار
كما سبق وكشف عنه فلكيون لـ ''شوف تيفي''، فقد توقع نائب المدير العام بمركز الشارقة لعلوم الفضاء و الفلك بالإمارات إبراهيم الجروان، أن يكون الخميس الموافق ل 17 ماي الجاري، هو أول أيام شهر رمضان المبارك

"شوف تيفي"

 

كما سبق وكشف عنه فلكيون لـ "شوف تيفي"، فقد توقع نائب المدير العام بمركز الشارقة لعلوم الفضاء و الفلك بالإمارات إبراهيم الجروان، أن يكون الخميس الموافق ل 17 ماي الجاري، هو أول أيام شهر رمضان المبارك في جميع الدول الإسلامية، وفقا للحسابات الفلكية، وسيكون الشهر الفضيل فيه 29 يوما فقط ، وستتجاوز عدد ساعات الصيام 15 ساعة.

وأوضح موقع " الإمارات اليوم" يومه الإثنين، أن الجرزان، توقع ولادة  هلال شهر رمضان المبارك الثلاثاء 15  ماي  الجاري، وسيكون مع مغيب شمس ذلك اليوم تحت الافق الغربي وبالتالي تستحيل رؤيته  فيما سيكون بعد غروب شمس الأربعاء على ارتفاع 12 درجة فوق الأفق الغربي وقت غروب الشمس حيث ستكون فرص رؤيته متوفرة ، وعليه يكون الخميس 17 ماي غرة شهر رمضان وفقا للحسابات الفلكية .

وأضاف الجروان أنه خلال شهر رمضان  تتعامد الشمس ظهر يومي 27-29  مايو على خط عرض مكة المكرمة و يتلاشى ظل الزوال أو الظهر للكعبة في ذلك اليوم ، ويصل طول ظل الزوال إلى أدنى قيمه له خلال الفترة 20-22 يونيو تزامنا مع موعد انقلاب يونيو الصيفي  حيث تكون الشمس ظهرا قريبة من الوضع العمودي ، فيما تتعامد في المناطق الجنوبية الغربية و ينعدم ظل الزوال مع وقت انقلاب يونيو الصيفي.

وأكد الجروان للموقع الإماراتي أن طول النهار في بداية الشهر الفضيل سيصل لـ  13:36 ، قبل أن يصل ذروته في الفترة ما بين 20-22 يونيو حيث يصل إلى  13 ساعة و 46 دقيقة ، مع انقلاب يونيو الصيفي و نهاية الشهر الفضيل  ، مما يعني تجاوز ساعات الصيام خلال تلك الفترة 15 ساعة، أي أنه سيبلغ طول النهار ذروته خلال العام في النصف الثاني من الشهر الفضيل .

اما بالنسبة لهلال شوال، فقد توقع الجروان أن يولد في الساعة 23:43   قبل منتصف الليل من يوم الاربعاء  13 يونيو  2018 ،  وسيكون مساء يوم الخميس 14 يونيو  على ارتفاع 7 درجات من الأفق الغربي  وقت غروب الشمس وعليه رؤيته  ممكنة حسب شروط الرؤية البصرية للهلال المتعارف عليها فلكيا  ، و تتحسن ظروف الرؤية كلما تم الاتجاه غربا ، وعليه فلكيا يكون الجمعة  15 يونيو غرة شوال وعيد الفطر المبارك .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي إبراهيم الجروان رمضان شوال عيد الفطر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مديرية الحموشي تُوقف مفتش شرطة وعقوبات صارمة في حق مسؤولين أمنيين بمكناس | مجتمع

مديرية الحموشي تُوقف مفتش شرطة وعقوبات صارمة في حق مسؤولين أمنيين بمكناس

خطير.. انهيار الواجهة الخلفية لمنزل سكني بالبيضاء وهذه التفاصيل | مجتمع

خطير.. انهيار الواجهة الخلفية لمنزل سكني بالبيضاء وهذه التفاصيل

بالصورة.. مديرية الحموشي تكرم أقدم شرطي بالمغرب عندو 100 سنة وسبق ليه شارك في الحرب العالمية الثانية و تتكفل بجميع نفقات ومصاريف أدائه فريضة الحج | مجتمع

بالصورة.. مديرية الحموشي تكرم أقدم شرطي بالمغرب عندو 100 سنة وسبق ليه شارك في الحرب العالمية الثانية و تتكفل بجميع نفقات ومصاريف أدائه فريضة الحج

هام للمغاربة.. نقصو ساعة في هذا التاريخ قبل رمضان | مجتمع

هام للمغاربة.. نقصو ساعة في هذا التاريخ قبل رمضان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مغربية تتعرض لعملية نصب احترافية وهاشنو وقع ليها بسبب مشروع ديال التصميم | بــووز
منذ 40 دقيقة

بالفيديو..مغربية تتعرض لعملية نصب احترافية وهاشنو وقع ليها بسبب مشروع ديال التصميم

بالفيديو..لأول مرة ملكة جمال الفراولة مغربية وهاشنو قالت | بــووز

بالفيديو..لأول مرة ملكة جمال الفراولة ''مغربية'' وهاشنو قالت

جد مُــؤثر..أرملة تُصارع السرطان..هاذ المرض اللعين شردني أنا ووليداتي معندي حتى واحد و كاندير غير الميناج..عاونو غير وليداتي مبغيتهُمش يضيعو | حالة خاصة

جد مُــؤثر..أرملة تُصارع السرطان..هاذ المرض اللعين شردني أنا ووليداتي معندي حتى واحد و كاندير غير الميناج..عاونو غير وليداتي مبغيتهُمش يضيعو

في أول خروج إعلامي: والدة الزوجة الحامل اللي لقاوها ميتة بالقنيطرة تتهم راجل بنتها.. هو اللي قتل ليا بنتي و منين مشيت لقيت الجنين خارج ليها من كرشها | خارج البلاطو

في أول خروج إعلامي: والدة الزوجة الحامل اللي لقاوها ميتة بالقنيطرة تتهم راجل بنتها.. هو اللي قتل ليا بنتي و منين مشيت لقيت الجنين خارج ليها من كرشها

﻿

آخر المستجدات

بعد رفض ريال مدريد القيام بممر شرفي برشلونة .. بيكي يطلب من موظفي النادي الوقوف في ممر شرفي : الممر الشرفي يفعله الرجال فقـــــــط (فيديو) | بووز
منذ 15 دقيقة

بعد رفض ريال مدريد القيام بممر شرفي برشلونة .. بيكي يطلب من موظفي النادي الوقوف في ممر شرفي : الممر

الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب أكثر من 6 مليون أورو | بوليتيك

الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب أكثر من 6 مليون أورو

عاجل..دفاع بوعشرين يُطالب باستدعاء مديري موقع كود و أخباركم | بوليتيك

عاجل..دفاع بوعشرين يُطالب باستدعاء مديري موقع كود و أخباركم

بالفيديو نجم برشلونة انيستا يساند ترشيح المغرب لمونديال روسيا 2026‎ | بووز

بالفيديو نجم برشلونة ''انيستا'' يساند ترشيح المغرب لمونديال روسيا 2026‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.