هام للمغاربة.. رمضان فيه 29 يوم وغادي نصوموا أكثر من 15 ساعة في النهار ﻿

كما سبق وكشف عنه فلكيون لـ ''شوف تيفي''، فقد توقع نائب المدير العام بمركز الشارقة لعلوم الفضاء و الفلك بالإمارات إبراهيم الجروان، أن يكون الخميس الموافق ل 17 ماي الجاري، هو أول أيام شهر رمضان المبارك

"شوف تيفي"

كما سبق وكشف عنه فلكيون لـ "شوف تيفي"، فقد توقع نائب المدير العام بمركز الشارقة لعلوم الفضاء و الفلك بالإمارات إبراهيم الجروان، أن يكون الخميس الموافق ل 17 ماي الجاري، هو أول أيام شهر رمضان المبارك في جميع الدول الإسلامية، وفقا للحسابات الفلكية، وسيكون الشهر الفضيل فيه 29 يوما فقط ، وستتجاوز عدد ساعات الصيام 15 ساعة.

وأوضح موقع " الإمارات اليوم" يومه الإثنين، أن الجرزان، توقع ولادة هلال شهر رمضان المبارك الثلاثاء 15 ماي الجاري، وسيكون مع مغيب شمس ذلك اليوم تحت الافق الغربي وبالتالي تستحيل رؤيته فيما سيكون بعد غروب شمس الأربعاء على ارتفاع 12 درجة فوق الأفق الغربي وقت غروب الشمس حيث ستكون فرص رؤيته متوفرة ، وعليه يكون الخميس 17 ماي غرة شهر رمضان وفقا للحسابات الفلكية .

وأضاف الجروان أنه خلال شهر رمضان تتعامد الشمس ظهر يومي 27-29 مايو على خط عرض مكة المكرمة و يتلاشى ظل الزوال أو الظهر للكعبة في ذلك اليوم ، ويصل طول ظل الزوال إلى أدنى قيمه له خلال الفترة 20-22 يونيو تزامنا مع موعد انقلاب يونيو الصيفي حيث تكون الشمس ظهرا قريبة من الوضع العمودي ، فيما تتعامد في المناطق الجنوبية الغربية و ينعدم ظل الزوال مع وقت انقلاب يونيو الصيفي.

وأكد الجروان للموقع الإماراتي أن طول النهار في بداية الشهر الفضيل سيصل لـ 13:36 ، قبل أن يصل ذروته في الفترة ما بين 20-22 يونيو حيث يصل إلى 13 ساعة و 46 دقيقة ، مع انقلاب يونيو الصيفي و نهاية الشهر الفضيل ، مما يعني تجاوز ساعات الصيام خلال تلك الفترة 15 ساعة، أي أنه سيبلغ طول النهار ذروته خلال العام في النصف الثاني من الشهر الفضيل .

اما بالنسبة لهلال شوال، فقد توقع الجروان أن يولد في الساعة 23:43 قبل منتصف الليل من يوم الاربعاء 13 يونيو 2018 ، وسيكون مساء يوم الخميس 14 يونيو على ارتفاع 7 درجات من الأفق الغربي وقت غروب الشمس وعليه رؤيته ممكنة حسب شروط الرؤية البصرية للهلال المتعارف عليها فلكيا ، و تتحسن ظروف الرؤية كلما تم الاتجاه غربا ، وعليه فلكيا يكون الجمعة 15 يونيو غرة شوال وعيد الفطر المبارك .