مديرية الحموشي تُوقف مفتش شرطة وعقوبات صارمة في حق مسؤولين أمنيين بمكناس ﻿

أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني مفتش شرطة حديث الالتحاق بالدائرة الأمنية السادسة بمكناس، كما وجهت عقوبات وإنذارات صارمة، شملت مجموعة من الضباط والمسؤولين الأمنيين، من بينهم رئيس المصلحة

شوف تيفي:عبد الرحمن بن دياب

أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني مفتش شرطة حديث الالتحاق بالدائرة الأمنية السادسة بمكناس، كما وجهت عقوبات وإنذارات صارمة، شملت مجموعة من الضباط والمسؤولين الأمنيين، من بينهم رئيس المصلحة الإدارية لولاية أمن مكناس، والعميد الممتاز رئيس المنطقة الإقليمية الثانية بالنيابة، والعميد رئيس الدائرة السادسة للأمن ..

وكانت ولاية أمن مكناس قد شهدت مؤخرا توافد العديد من لجن التفتيش التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، للتحقيق في شأن مجموعة من الشكايات التي توصلت بها، والتي تضمنت في غالبيتها معطيات كاذبة لا صحة لا.

وقد أكدت مصادرنا المطلعة على أن مفتش الشرطة الموقوف هو من حرك هاته الشكاية باسم مجهول، وأنه كان كثير المشاكل خصوصا بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الحاجب التي كان يشتغل بها قبل تنقيله إلى مكناس.