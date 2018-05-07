خطير.. انهيار الواجهة الخلفية لمنزل سكني بالبيضاء وهذه التفاصيل ﻿

علمت شوف تيفي، أن ساكنة شارع بوردو الكائن وسط المدينة بالدارالبيضاء استيقظت صباح يومه الإثنين على وقع حادث انهيار جزء كبير من منزل سكني.

شوف تيفي :

علمت شوف تيفي، أن ساكنة شارع بوردو الكائن وسط المدينة بالدارالبيضاء استيقظت صباح يومه الإثنين على وقع حادث انهيار جزء كبير من منزل سكني.

وأضافت مصادرنا، أن الواجهة الخلفية للمنزل السكني انهار بشكل كامل في حدود الساعة السابعة من صباح اليوم، غير أنه ولحسن الحظ كان المنزل خاليا من أصحابه.

الحادث ورغم خطورته لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، لكن ساكنة شارع بوردو عبرت عن سخطها بسبب لا مبالاة المسؤولين على الرغم من الشكايات التي تقدموا بها إلا أن الجهات المعنية خارج التغطية.

هذا وسبق لساكنة الحي المذكور أن طالبوا بـ " الإستفادة" نظرا لمنازلهم الآيلة للسقوط لكنهم لم يتوصلوا لحدود الساعة بجواب.