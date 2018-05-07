 بالصورة.. مديرية الحموشي تكرم أقدم شرطي بالمغرب عندو 100 سنة وسبق ليه شارك في الحرب العالمية الثانية و تتكفل بجميع نفقات ومصاريف أدائه فريضة الحج ﻿
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بالصورة.. مديرية الحموشي تكرم أقدم شرطي بالمغرب عندو 100 سنة وسبق ليه شارك في الحرب العالمية الثانية و تتكفل بجميع نفقات ومصاريف أدائه فريضة الحج

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 14:47 بالصورة.. مديرية الحموشي تكرم أقدم شرطي بالمغرب عندو 100 سنة وسبق ليه شارك في الحرب العالمية الثانية و تتكفل بجميع نفقات ومصاريف أدائه فريضة الحج | مجتمع
بالصورة.. مديرية الحموشي تكرم أقدم شرطي بالمغرب عندو 100 سنة وسبق ليه شارك في الحرب العالمية الثانية و تتكفل بجميع نفقات ومصاريف أدائه فريضة الحج
قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتكريم الشرطي المتقاعد محمد الميراوي، الذي يبلغ من العمر 100 سنة ، وذلك في إطار العناية الخاصة التي توليها المؤسسة الأمنية لأفراد أسرتها من المتقاعدين.

"شوف تيفي"

 

قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتكريم الشرطي المتقاعد محمد الميراوي، الذي  يبلغ من العمر 100 سنة ، وذلك في إطار العناية الخاصة التي توليها المؤسسة الأمنية لأفراد أسرتها من المتقاعدين.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مديرها عبد اللطيف حموشي قد أعطى تعليماته لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني من أجل إيلاء أهمية بالغة للشرطي المتقاعد محمد الميراوي، المزداد سنة 1919، مع التكفل بجميع نفقات ومصاريف أدائه لفريضة الحج، رفقة واحد من أفراد أسرته، فضلا عن الاحتفاء به -كضيف خاص-ضمن احتفالات ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني التي ستنظمها ولاية أمن الدار البيضاء في 16 ماي 2018.

وأوضحت المديرية أن الشرطي المتقاعد محمد الميراوي، كان قد شارك في الحرب العالمية الثانية، إلى جانب الجنود المغاربة الذين دافعوا عن استقلال فرنسا، قبل أن يلتحق بالمديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 1956، ضمن الطلائع الأولى التي ساهمت في تأسيس جهاز الشرطة المغربية، والتي مارس فيها مهامه إلى أن حصل على التقاعد في دجنبر 1979.

وأكدت المديرية أن الشرطي المتقاعد محمد الميراوي، المحتفى به من طرف أسرة الأمن الوطني، يعتبر من بين الشرطيين الذين قدموا تضحيات جسيمة من أجل الدفاع عن أمن الوطن وضمان سلامة المواطنين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المديرية العامة للأمن الوطني الدار البيضاء الشرطي المؤسسة الأمنية

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