عاجل و بالصور... نقل شاب في حالة حرجة جدا لمستعجلات أكادير بعد إصطدام قوي بين دراجة نارية كبيرة وسيارة خفيفة ﻿

وقعت حادثة سير خطيرة قبل قليل من يومه الإثتين بحي مسكينة بالدراركة شرق أكادير، وذلك بعد إصطدام قوي بين دراجة نارية من الحجم الكبير وسيارة من نوع ''كونكو''، وأدى الحادث لإصابة سائق الدراجة بكسور جد

شوف تيفي:أكادير

وقعت حادثة سير خطيرة قبل قليل من يومه الإثتين بحي مسكينة بالدراركة شرق أكادير، وذلك بعد إصطدام قوي بين دراجة نارية من الحجم الكبير وسيارة من نوع "كونكو"، وأدى الحادث لإصابة سائق الدراجة بكسور جد خطيرة نقل على إثرها للمستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فسائق الدراجة النارية كان يسير بسرعة جنونية، ليتفاجأ بخروج سيارة من نوع "كونكو" من أحد الأزقة، أربكت حساباته ما جعله يصطدم بها في مشهد مروع، أدى لإصابته بجروح وكسور خطيرة بمختلف أطراف جسده.

هذا وفور علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية لعين المكان، وقامت بنقل الضحية على وجه السرعة للمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإسعافه، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الواقعة.