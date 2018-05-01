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ســـوري صرخ ''الله أكبر'' وطعن 3 هولنديين.. والشرطة تفتح تحقيقا

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 14:10 ســـوري صرخ الله أكبر وطعن 3 هولنديين.. والشرطة تفتح تحقيقا | دولي
ســـوري صرخ ''الله أكبر'' وطعن 3 هولنديين.. والشرطة تفتح تحقيقا
فتحت الشرطة الهولندية تحقيقا بخصوص عملية طعن وقعت في واضحة النهار، أمس الأحد، وسط لاهاي أدت إلى جرح ثلاثة أشخاص، نقلوا إلى المستشفى بحالة حرجة.

''شوف تيفي''

فتحت الشرطة الهولندية تحقيقا بخصوص عملية طعن وقعت في واضحة النهار، أمس الأحد، وسط لاهاي أدت إلى جرح ثلاثة أشخاص، نقلوا إلى المستشفى بحالة حرجة.

وفي هـذا الصدد رفضت الشرطة اعتبار العملية، التي وقعت بالقرب من المحطة الرئيسية للقطارات، مرتبطة بالإرهاب، واضطرت لإطلاق النار على قدم منفذ الاعتداء، واستخدام مسدس الصعق الكهربائي ''تيزر''، بعد أن رفض إلقاء سكينه، حسب ما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وفي ذات السياق أعلنت في بيان أنها ''تجري تحقيقات مكثفة حول خلفية المشتبه به، وقد تم تفتيش منزله''، مضيفة أن الرجل ''يخضع لاستجواب لمعرفة دوافعه''، ووصفت الشرطة منفذ الاعتداء، البالغ من العمر 31 عاما، بأنه ''مرتبك''، وقالت إنه معروف لديها ولدى أجهزة الطوارئ في المدينة.

وفي ذات الوقت أعلن تلفزيون ''نوش'' الرسمي الهولندي، أن المشتبه به سوري الجنسية، ويقيم في المدينة، ولكنه لم يكن مدرجا على لائحة ''المشتبه بأنهم إرهابيون محتملون''، وقال شهود عيان للمحطة التلفزيونية إن المشتبه به صرخ ''الله أكبر'' لدى تنفيذه الاعتداء.

هـــذا وتعرض 3 أشخاص تراوح أعمارهم بين 21 و41 عاما لإصابات بالغة جراء عملية الطعن ولا يزالون في المستشفى، لكن الشرطة أعلنت أن إصاباتهم لا تشكل خطرا على حياتهم.

 

 

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شوف تيفي المغرب الطعن قتلى الشرطة

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