هام للمغاربة.. نقصو ساعة في هذا التاريخ قبل رمضان ﻿

ككل سنة من المنتظر أن تعلن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه ستتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الذي يسبق حلول

شوف تيفي:

ككل سنة من المنتظر أن تعلن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه ستتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الذي يسبق حلول شهر رمضان عملا بمقتضى المرسوم رقم 2-13-781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013).

و كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" تعود الساعة إلى الوقت القانوني شهر رمضان الكريم، على أن يتم زيادة 60 دقيقة مرة أخرى مباشرة بعد الشهر الفضيل.

و كان مجلس الحكومة، قد صادق على مشروع مرسوم 126 ـ 12 ـ 2 ،القاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت العادي.