 الوداد يطرح 20 ألف تذكرة لمباراته أمام حسنية أكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. شاب في حالة هيستيرية هاز جنوية هجم على مستشفى الصوفي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. شاب في حالة هيستيرية هاز جنوية هجم على مستشفى الصوفي بالبيضاء

هذه هي الدولة الوحيدة اللي غادي تصوم الأربعاء 16 ماي | مجتمع

هذه هي الدولة الوحيدة اللي غادي تصوم الأربعاء 16 ماي

خطير.. مغربية دارت الروينة وسط حمام شعبي وهجمات على العيالات ضواحي الخميسات | حوادث و حقوق

خطير.. مغربية دارت الروينة وسط حمام شعبي وهجمات على العيالات ضواحي الخميسات

أيام قليلة قبل شهر رمضان.. شوفو شنو حجزو السلطات بإقليم النواصر | حوادث و حقوق

أيام قليلة قبل شهر رمضان.. شوفو شنو حجزو السلطات بإقليم النواصر

انضمام المغرب رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا | بوليتيك

انضمام المغرب رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا

شاهد بالفيديو .. حوار بي ان سبورت الشيق مع نجم المنتخب الوطني المغربي حكيم زياش | بووز

شاهد بالفيديو .. حوار بي ان سبورت الشيق مع نجم المنتخب الوطني المغربي حكيم زياش

في قضية بوعشرين: ابتسام تتعرض لضغوط رهيبة للتنازل عن شكايتها قبل عرض الفيديوهات الجنسية بالمحكمة | مجتمع

في قضية ''بوعشرين'': ''ابتسام '' تتعرض لضغوط رهيبة للتنازل عن شكايتها قبل عرض ''الفيديوهات الجنسية''

عاجل.. اعتقال ثلاثة مغاربة باسبانيا لهم علاقة بتنظيم إرهابي | دولي

عاجل.. اعتقال ثلاثة مغاربة باسبانيا لهم علاقة بتنظيم إرهابي

هـــاذشي بزاف.. ارتفاع عدد العاطلين الحاصلين على الشواهد إلى مليون و90 ألف | مجتمع

هـــاذشي بزاف.. ارتفاع عدد العاطلين الحاصلين على الشواهد إلى مليون و90 ألف

مقاطعون ولكن...!

الوداد يطرح 20 ألف تذكرة لمباراته أمام حسنية أكادير

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 13:23 الوداد يطرح 20 ألف تذكرة لمباراته أمام حسنية أكادير | سبور
الوداد يطرح 20 ألف تذكرة لمباراته أمام حسنية أكادير
طرحت اللجنة التنظيمية لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين ، تذاكر مباراة الفريق الأحمر أمام حسنية أكادير، برسم مؤجل الدورة الـ 28 من البطولة الاحترافية.

"شوف سبور"

 

طرحت اللجنة التنظيمية لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين ، تذاكر مباراة الفريق الأحمر أمام حسنية أكادير، برسم مؤجل الدورة الـ 28 من البطولة الاحترافية.

وطبعت اللجنة التنظيمية للفريق الأحمر، 20 ألف تذكرة لهذه المباراة، حيث حددت أربع نقاط للبيع : مركب محمد الخامس وملعب الصخور السوداء ومركب بنجلون وتيسيما، فيما حددت أثمنة الدخول: المنصة الشرفية : 200 درهم، المنصة الجانبية : 50 درهما، المدرجات : 30 درهما.

يذكر أن المباراة بين الوداد الرياضي و حسنية أكادير ستجرى يوم الأربعاء المقبل ، على الساعة الثامنة مساء، ، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الوداد الرياضي حسنية أكادير مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء البطولة الاحترافية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للمغاربة.. نقصو ساعة في هذا التاريخ قبل رمضان | سبور

هام للمغاربة.. نقصو ساعة في هذا التاريخ قبل رمضان

رونالدو وميسي يحققان أرقاما جديدة في الكلاسيكو | سبور

رونالدو وميسي يحققان أرقاما جديدة في الكلاسيكو

بــادو الزاكي مدربا جديدا لمولودية وهران الجزائري | سبور

بــادو الزاكي مدربا جديدا لمولودية وهران الجزائري

بادرة إنسانية...أزيد من 400 عامل مياوم يستفيد من قافلة طبية بالدشيرة الجهادية | سبور

بادرة إنسانية...أزيد من 400 عامل مياوم يستفيد من قافلة طبية بالدشيرة الجهادية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المختل اللي هجم على إمام مسجد حسان بالرباط..قبل الحادث هرب من السبيطار+شهادات صادمة للجيران من قلب دوار الحكاكشة | خارج البلاطو
منذ 3 دقائق

المختل اللي هجم على إمام مسجد حسان بالرباط..قبل الحادث هرب من السبيطار+شهادات صادمة للجيران من قلب دوار الحكاكشة

في تصريح حصــري:حقائق مثيرة يكشفها أخ المختل العقلي لأول مرة..كان غادي يمشي لبويا عمر و دخل على الإمام ديال مسجد الدوار ديالنا وهاشنو دار ليه | خارج البلاطو

في تصريح حصــري:حقائق مثيرة يكشفها أخ المختل العقلي لأول مرة..كان غادي يمشي لبويا عمر و دخل على الإمام ديال مسجد الدوار ديالنا وهاشنو دار ليه

عندها 7 سنين و صاحب الأب ديالها كيمارس عليها الجنس بطنجة..الأم تروي تفاصيل مؤلمــة | خارج البلاطو

عندها 7 سنين و صاحب الأب ديالها كيمارس عليها الجنس بطنجة..الأم تروي تفاصيل مؤلمــة

لأول مرة حضن كبير بين ابتسام تسكت و سلمى رشيد/أحمد شوقي و مراتو فرحانين/ خريج ذو فويس في السبوع و أول ظهور لأخ ابتسام: كواليس خاصة في عقيقة ابن أخ تسكت | خارج البلاطو

لأول مرة حضن كبير بين ابتسام تسكت و سلمى رشيد/أحمد شوقي و مراتو فرحانين/ خريج ذو فويس في السبوع و أول ظهور لأخ ابتسام: كواليس خاصة في عقيقة ابن أخ تسكت

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. شاب في حالة هيستيرية هاز جنوية هجم على مستشفى الصوفي بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

عاجل.. شاب في حالة هيستيرية هاز جنوية هجم على مستشفى الصوفي بالبيضاء

هذه هي الدولة الوحيدة اللي غادي تصوم الأربعاء 16 ماي | مجتمع

هذه هي الدولة الوحيدة اللي غادي تصوم الأربعاء 16 ماي

خطير.. مغربية دارت الروينة وسط حمام شعبي وهجمات على العيالات ضواحي الخميسات | حوادث و حقوق

خطير.. مغربية دارت الروينة وسط حمام شعبي وهجمات على العيالات ضواحي الخميسات

أيام قليلة قبل شهر رمضان.. شوفو شنو حجزو السلطات بإقليم النواصر | حوادث و حقوق

أيام قليلة قبل شهر رمضان.. شوفو شنو حجزو السلطات بإقليم النواصر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.