الوداد يطرح 20 ألف تذكرة لمباراته أمام حسنية أكادير ﻿

طرحت اللجنة التنظيمية لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين ، تذاكر مباراة الفريق الأحمر أمام حسنية أكادير، برسم مؤجل الدورة الـ 28 من البطولة الاحترافية.

"شوف سبور"

طرحت اللجنة التنظيمية لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين ، تذاكر مباراة الفريق الأحمر أمام حسنية أكادير، برسم مؤجل الدورة الـ 28 من البطولة الاحترافية.

وطبعت اللجنة التنظيمية للفريق الأحمر، 20 ألف تذكرة لهذه المباراة، حيث حددت أربع نقاط للبيع : مركب محمد الخامس وملعب الصخور السوداء ومركب بنجلون وتيسيما، فيما حددت أثمنة الدخول: المنصة الشرفية : 200 درهم، المنصة الجانبية : 50 درهما، المدرجات : 30 درهما.

يذكر أن المباراة بين الوداد الرياضي و حسنية أكادير ستجرى يوم الأربعاء المقبل ، على الساعة الثامنة مساء، ، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.