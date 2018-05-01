رونالدو وميسي يحققان أرقاما جديدة في الكلاسيكو ﻿

حقق كلا من كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، وليونيل ميسي نجم برشلونة، أرقاما جديدة خلال الكلاسيكو الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جرت يوم أمس الأحد بملعب كامب نو،

"شوف سبور"

حقق كلا من كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، وليونيل ميسي نجم برشلونة، أرقاما جديدة خلال الكلاسيكو الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جرت يوم أمس الأحد بملعب كامب نو، برسم الدورة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

و عادل كريستيانو رونالدو رقم الأسطورة ألفريد دي ستيفانو، كأكبر مسجل من طرف ريال مدريد في مباريات الكلاسيكو بعدما زار شباك برشلونة ، برصيد 18 هدفا.

وكما تساوى كلًا من نجمي برشلونة أندريس إنييستا، وليونيل ميسي، مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس في عدد مباريات الكلاسيكو المُخاضة بكل البطولات، برصيد 38 مباراة لكل لاعب.

ووصل ميسي سجله التهديفي بمرمى ريال مدريد إلى 26 هدف، إشبيلية (31) وأتليتكو مدريد (28) هما الفريقين اللذان زار ميسي شباكهما أكثر من ريال مدريد.

وتربع ميسي على عرش هدّافي الكلاسيكو بملعب كامب نو عبر تاريخ اللقاءات، اللاعب الأقرب لميسي هو خينتو وسجل 6 أهداف فقط.

و عزز البرغوث الأرجنتيني موقعه في صدارة ترتيب الهدّافين الدوري الإسباني بـ33 هدفا .