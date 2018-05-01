 بــادو الزاكي مدربا جديدا لمولودية وهران الجزائري ﻿
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بــادو الزاكي مدربا جديدا لمولودية وهران الجزائري

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 13:14 بــادو الزاكي مدربا جديدا لمولودية وهران الجزائري | سبور
بــادو الزاكي مدربا جديدا لمولودية وهران الجزائري
تعاقدالإطار الوطني ، بادو الزاكي مع فريق مولودية وهران الجزائري، لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

"شوف سبور":

تعاقدالإطار الوطني ، بادو الزاكي مع فريق مولودية وهران الجزائري، لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة الهداف الجزائرية أن رئيس مولودية وهران بلحاج أحمد توصل إلى اتفاق نهائي مع بادو الزاكي ،من أجل قيادة الفريق الموسم المقبل ، خلفا المدرب التونسي معز بوعكاز.

وكان بادو الزاكي قريبا من الإتفاق مع نادي اتحاد العاصمة، ليكون خليفة المدرب حمدي، لكن الصفقة فشلت في آخر لحظة.

وسبق لبادو الزاكي تدريب كل من شباب بلوزداد الجزائري، و الوداد البيضاوي، واتحاد الفتح الرياضي، والنادي القنيطري، وأولمبيك آسفي، ثم المنتخب الوطني المغربي ، حيث بلغ معه المباراة النهائية لكأس إفريقيا 2004.

يذكر أن الزاكي كان قد حقق نتائج إيجابية مع شباب بلوزداد، وتوج بكأس الجزائر الموسم الماضي.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء اتحاد العاصمة بادو الزاكي البطولة الجزائرية المنتخب الوطني المغربي مولودية وهران الجزائري أحمد بلحاج

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