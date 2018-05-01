بادرة إنسانية...أزيد من 400 عامل مياوم يستفيد من قافلة طبية بالدشيرة الجهادية ﻿

استفاد عدد من العمال المياومين وأفراد أسرهم يوم أمس الأحد من حملة طبية متعددة التخصصات بمدينة الدشيرة الجهادية وذلك في مبادرة فريدة من نوعها لتقريب الخدمات الصحية لهاته الفئة المهمشة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي



استفاد عدد من العمال المياومين وأفراد أسرهم يوم أمس الأحد من حملة طبية متعددة التخصصات بمدينة الدشيرة الجهادية وذلك في مبادرة فريدة من نوعها لتقريب الخدمات الصحية لهاته الفئة المهمشة.

وحملت هذه البادرة الإنسانية المنظمة من طرف الجماعة الترابية الدشيرة الجهادية وبتنسيق مع عدة فعاليات جمعوية ومدنية (حملت) شعار "جميعا من أجل صحة سليمة" وزعت فيها مجموعة من الأدوية الطبية المجانية على المستفدين البالغ عددهم حوالي 400 عامل وعاملة، كما نالوا حظهم من الفحوصات الطبية التي شملت تخصصات مختلفة من قبيل طب المفاصل والعظام وأمراض العيون والكلي والحنجرة والطب العام والطب النفسي والمسالك البولية...وغيرها من التخصصات الأخرى.

وحسب المنظمين لقناة "شوف تيفي"، فتنظيم هذه القافلة الطبية جاء كإيمان بالمجهوذات الجبارة التي يبدلها هؤلاء العمال خاصة أصحاب النظافة في سبيل خدمة المواطنين بتفاني وإخلاص وهذا النشاط هو رد صغير لما قدموه لهذا الوطن من عطاءات باهرة بنكران للذات وفي غياب أي دعم حقيقي ومساندة من الجهات المسؤولة، إذ لا يزال العديد من هذه الفئات محرومين من أبسط شروط العيش الكريم، وكذا التغطية الصحية والإجتماعية.

وهذه المبادرة الإنسانية هي إنطلاقة حقيقية ونداء لكل الضمائر الحية للإلتفاتة لهؤلاء العمال وتكريمهم لما يقدمونه من خدمات جليلة للبلاد والعباد يقول أحد المنظمين لقناة "شوف تيفي".