 بادرة إنسانية...أزيد من 400 عامل مياوم يستفيد من قافلة طبية بالدشيرة الجهادية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. شاب في حالة هيستيرية هاز جنوية هجم على مستشفى الصوفي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. شاب في حالة هيستيرية هاز جنوية هجم على مستشفى الصوفي بالبيضاء

هذه هي الدولة الوحيدة اللي غادي تصوم الأربعاء 16 ماي | مجتمع

هذه هي الدولة الوحيدة اللي غادي تصوم الأربعاء 16 ماي

خطير.. مغربية دارت الروينة وسط حمام شعبي وهجمات على العيالات ضواحي الخميسات | حوادث و حقوق

خطير.. مغربية دارت الروينة وسط حمام شعبي وهجمات على العيالات ضواحي الخميسات

أيام قليلة قبل شهر رمضان.. شوفو شنو حجزو السلطات بإقليم النواصر | حوادث و حقوق

أيام قليلة قبل شهر رمضان.. شوفو شنو حجزو السلطات بإقليم النواصر

انضمام المغرب رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا | بوليتيك

انضمام المغرب رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا

شاهد بالفيديو .. حوار بي ان سبورت الشيق مع نجم المنتخب الوطني المغربي حكيم زياش | بووز

شاهد بالفيديو .. حوار بي ان سبورت الشيق مع نجم المنتخب الوطني المغربي حكيم زياش

في قضية بوعشرين: ابتسام تتعرض لضغوط رهيبة للتنازل عن شكايتها قبل عرض الفيديوهات الجنسية بالمحكمة | مجتمع

في قضية ''بوعشرين'': ''ابتسام '' تتعرض لضغوط رهيبة للتنازل عن شكايتها قبل عرض ''الفيديوهات الجنسية''

عاجل.. اعتقال ثلاثة مغاربة باسبانيا لهم علاقة بتنظيم إرهابي | دولي

عاجل.. اعتقال ثلاثة مغاربة باسبانيا لهم علاقة بتنظيم إرهابي

هـــاذشي بزاف.. ارتفاع عدد العاطلين الحاصلين على الشواهد إلى مليون و90 ألف | مجتمع

هـــاذشي بزاف.. ارتفاع عدد العاطلين الحاصلين على الشواهد إلى مليون و90 ألف

مقاطعون ولكن...!

بادرة إنسانية...أزيد من 400 عامل مياوم يستفيد من قافلة طبية بالدشيرة الجهادية

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 13:08 بادرة إنسانية...أزيد من 400 عامل مياوم يستفيد من قافلة طبية بالدشيرة الجهادية | سبور
بادرة إنسانية...أزيد من 400 عامل مياوم يستفيد من قافلة طبية بالدشيرة الجهادية
استفاد عدد من العمال المياومين وأفراد أسرهم يوم أمس الأحد من حملة طبية متعددة التخصصات بمدينة الدشيرة الجهادية وذلك في مبادرة فريدة من نوعها لتقريب الخدمات الصحية لهاته الفئة المهمشة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي


استفاد عدد من العمال المياومين وأفراد أسرهم يوم أمس الأحد من حملة طبية متعددة التخصصات بمدينة الدشيرة الجهادية وذلك في مبادرة فريدة من نوعها لتقريب الخدمات الصحية لهاته الفئة المهمشة.
وحملت هذه البادرة الإنسانية المنظمة من طرف الجماعة الترابية الدشيرة الجهادية وبتنسيق مع عدة فعاليات جمعوية ومدنية (حملت) شعار "جميعا من أجل صحة سليمة" وزعت فيها مجموعة من الأدوية الطبية المجانية على المستفدين البالغ عددهم حوالي 400 عامل وعاملة، كما نالوا حظهم من الفحوصات الطبية التي شملت تخصصات مختلفة من قبيل طب المفاصل والعظام وأمراض العيون والكلي والحنجرة والطب العام والطب النفسي والمسالك البولية...وغيرها من التخصصات الأخرى.

وحسب المنظمين لقناة "شوف تيفي"، فتنظيم هذه القافلة الطبية جاء كإيمان بالمجهوذات الجبارة التي يبدلها هؤلاء العمال خاصة أصحاب النظافة في سبيل خدمة المواطنين بتفاني وإخلاص وهذا النشاط هو رد صغير لما قدموه لهذا الوطن من عطاءات باهرة بنكران للذات وفي غياب أي دعم حقيقي ومساندة من الجهات المسؤولة، إذ لا يزال العديد من هذه الفئات محرومين من أبسط شروط العيش الكريم، وكذا التغطية الصحية والإجتماعية.

وهذه المبادرة الإنسانية هي إنطلاقة حقيقية ونداء لكل الضمائر الحية للإلتفاتة لهؤلاء العمال وتكريمهم لما يقدمونه من خدمات جليلة للبلاد والعباد يقول أحد المنظمين لقناة "شوف تيفي".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الدشيرة الجهادية رد الجميل استفادة فحوصات طبية قافلة أدوية عمال مياومين بادرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للمغاربة.. نقصو ساعة في هذا التاريخ قبل رمضان | سبور

هام للمغاربة.. نقصو ساعة في هذا التاريخ قبل رمضان

الوداد يطرح 20 ألف تذكرة لمباراته أمام حسنية أكادير | سبور

الوداد يطرح 20 ألف تذكرة لمباراته أمام حسنية أكادير

رونالدو وميسي يحققان أرقاما جديدة في الكلاسيكو | سبور

رونالدو وميسي يحققان أرقاما جديدة في الكلاسيكو

بــادو الزاكي مدربا جديدا لمولودية وهران الجزائري | سبور

بــادو الزاكي مدربا جديدا لمولودية وهران الجزائري

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المختل اللي هجم على إمام مسجد حسان بالرباط..قبل الحادث هرب من السبيطار+شهادات صادمة للجيران من قلب دوار الحكاكشة | خارج البلاطو
منذ 9 دقائق

المختل اللي هجم على إمام مسجد حسان بالرباط..قبل الحادث هرب من السبيطار+شهادات صادمة للجيران من قلب دوار الحكاكشة

في تصريح حصــري:حقائق مثيرة يكشفها أخ المختل العقلي لأول مرة..كان غادي يمشي لبويا عمر و دخل على الإمام ديال مسجد الدوار ديالنا وهاشنو دار ليه | خارج البلاطو

في تصريح حصــري:حقائق مثيرة يكشفها أخ المختل العقلي لأول مرة..كان غادي يمشي لبويا عمر و دخل على الإمام ديال مسجد الدوار ديالنا وهاشنو دار ليه

عندها 7 سنين و صاحب الأب ديالها كيمارس عليها الجنس بطنجة..الأم تروي تفاصيل مؤلمــة | خارج البلاطو

عندها 7 سنين و صاحب الأب ديالها كيمارس عليها الجنس بطنجة..الأم تروي تفاصيل مؤلمــة

لأول مرة حضن كبير بين ابتسام تسكت و سلمى رشيد/أحمد شوقي و مراتو فرحانين/ خريج ذو فويس في السبوع و أول ظهور لأخ ابتسام: كواليس خاصة في عقيقة ابن أخ تسكت | خارج البلاطو

لأول مرة حضن كبير بين ابتسام تسكت و سلمى رشيد/أحمد شوقي و مراتو فرحانين/ خريج ذو فويس في السبوع و أول ظهور لأخ ابتسام: كواليس خاصة في عقيقة ابن أخ تسكت

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. شاب في حالة هيستيرية هاز جنوية هجم على مستشفى الصوفي بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

عاجل.. شاب في حالة هيستيرية هاز جنوية هجم على مستشفى الصوفي بالبيضاء

هذه هي الدولة الوحيدة اللي غادي تصوم الأربعاء 16 ماي | مجتمع

هذه هي الدولة الوحيدة اللي غادي تصوم الأربعاء 16 ماي

خطير.. مغربية دارت الروينة وسط حمام شعبي وهجمات على العيالات ضواحي الخميسات | حوادث و حقوق

خطير.. مغربية دارت الروينة وسط حمام شعبي وهجمات على العيالات ضواحي الخميسات

أيام قليلة قبل شهر رمضان.. شوفو شنو حجزو السلطات بإقليم النواصر | حوادث و حقوق

أيام قليلة قبل شهر رمضان.. شوفو شنو حجزو السلطات بإقليم النواصر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.