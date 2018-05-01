عاجل.. شاب في حالة هيستيرية هاز جنوية هجم على مستشفى الصوفي بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حراس الأمن الخاص بمستشفى مولاي يوسف ''الصوفي''، تمكنوا قبل قليل من يومه الإثنين 7 ماي 2018، من إيقاف شاب في حالة هيستيرية، هدد العاملة المكلفة بالمواعيد بواسطة سلاح أبيض.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حراس الأمن الخاص بمستشفى مولاي يوسف "الصوفي"، تمكنوا قبل قليل من يومه الإثنين 7 ماي 2018، من إيقاف شاب في حالة هيستيرية، هدد العاملة المكلفة بالمواعيد بواسطة سلاح أبيض.

وأوضح المصدر ذاته أن المتواجدين بالمستشفى المذكور، تفاجؤوا بهذا الشاب البالغ من العمر 26 سنة، وهو يقتحم المكان الذي تتواجد به الموظفة، مهددا إياها بالسلاح الأبيض، قبل أن يتدخل رجال الأمن الخاص الذين تمكنوا من السيطرة عليه.

وأكد ذات المصدر أن حراس الأمن الخاص وبعد السيطرة على هذا الشاب، تم إبلاغ المصالح الأمنية التي نقلته إلى دائرة مولاي يوسف للتحقيق معه.