أيام قليلة قبل شهر رمضان.. شوفو شنو حجزو السلطات بإقليم النواصر ﻿

تمكنت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية نهاية الأسبوع المنصرم، من حجز كمية مهمة من الأجبان المصنعة دون رخصة قدرت بـ 1,7 طن بإحداى الوحدات بإقليم النواصر بضواحي الدار البيضاء.

شوف تيفي

تمكنت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية نهاية الأسبوع المنصرم، من حجز كمية مهمة من الأجبان المصنعة دون رخصة قدرت بـ 1,7 طن بإحداى الوحدات بإقليم النواصر بضواحي الدار البيضاء.

ووفق ما ذكرته يومية المساء في عددها ليومه الإثنين، فإن الأجبان المحجوزة، تتوزع بين "الموتزريلا" وأجبان أخرى، كانت موجهة إلى مطاعم فخمة تحمل علامات معروفة وفنادق مصنفة بالدار البيضاء.

وأضافت المصادر ذاتها، أن السلطات التي حجزت الكمية المهمة من الأجبان المصنعة دون رخصة في ظروف لا تحترم السلامة الصحية المعمول بها بموجب القانون، ستعمل على إتلافها بسبب إنتاجها دون رخصة من طرف شركة تعمل في المجال.





