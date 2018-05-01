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في قضية ''بوعشرين'': ''ابتسام '' تتعرض لضغوط رهيبة للتنازل عن شكايتها قبل عرض ''الفيديوهات الجنسية'' بالمحكمة

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 11:36 في قضية بوعشرين: ابتسام تتعرض لضغوط رهيبة للتنازل عن شكايتها قبل عرض الفيديوهات الجنسية بالمحكمة | مجتمع
في قضية ''بوعشرين'': ''ابتسام '' تتعرض لضغوط رهيبة للتنازل عن شكايتها قبل عرض ''الفيديوهات الجنسية'' بالمحكمة
لا زالت ''ابتســام مشكـور'' مديرة الجريدة الإلكترونية ''سلطــانة'' تتعرض لضغــوط رهيبــة من طرف مقربين من ''توفيق بوعشرين'' والمحيطين بـه من أجل التنــازل عن شكايتها والتصريــح أنه لم يغتصبهـا ولم تكن

''شـوف تيفي''

 

لا زالت ''ابتســام مشكـور'' مديرة الجريدة الإلكترونية ''سلطــانة'' تتعرض لضغــوط رهيبــة من طرف مقربين من ''توفيق بوعشرين'' والمحيطين بـه من أجل التنــازل عن شكايتها والتصريــح أنه لم يغتصبهـا ولم تكن مشتكية أو شــاكية وهو الشيء الذي لم تتقبله مما دفعها أن تشتكي ما تتعرض له لمقربين منها ...

وكمــا يعرف الجميع منذ انــطلاق المحاكمة ظلت ''ابتسام مشكور'' تلزم الصمت ، رغم ضغوط المقربين من ''بوعشرين'' المتابع بتهم ''الاتجار في البشر'' و''الاغتصاب'' و ''التحرش'' والاعتداء الجنسي على مستخدماته ،حيث بقيت صــامدة إلى حدود نهــاية الأسبــوع حيث تعرضت إلى ضغوطات من نوع خــاص ، وبسقف آخر من العروض من طرف ''كوموندو'' المتهم الذي يقبع في سجن عين برجة لأجل تزييف الحقائق .

ورغــم رفضها هـذا العـــرض تحت مبرر أن كل الاتهامات الموجهة لـ''توفيق بوعشرين'' هي حقيقة عاشت وقائعها في مكتب جريدة ''أخبار اليوم'' ، مؤكدة أن الفيديوهات الجنسية المحتجزة تضمن كل ما صرحت بـه، ومحاضر الضابطة القضائية تثبت ذلك ، لتتفاجأ هذه المرة أن نفس الشخص يرغمها عبر مقربيه لكـي تتنازل إذا أرادت الحفاظ على منصبها كمديرة ''سلطانة''، بدعوى أن ''بوعشرين '' مستهدف وأن هــذه المحاكمة سيــاسية لأجل مواقفه .

وقد جاءت هــذه المحاولات لأجل الضغط على ''ابتســام'' بعدما حاولوا الضغط على ''سارة المرس'' و ''وداد ملحاف'' و''خلود الجابري'' و ''أسمــاء الحلاوي'' ، إلا أنهن رفضن ، وكــأن المغتصبات يغتصبن مرتين ، المرة الأولــى من طــرف ''توفيق بوعشرين'' والمرة الثانية لتزييف الحقائــٌق.

وجـــدير بالذكر أن ''ابتسام '' ظهرت في شريط فيديو جنسي ساخن مع توفيق بوعشرين داخل مكتبه، وصرحت لدى الاستماع إليها أن بوعشرين استدعاها إلى مقر شركة ''ميدا 21'' بالدار البيضاء، و أثناء تواجدها معه أرغمها على ممارسة الجنس الفموي، وهي الواقعة الموثقة في المحاضر وأيضا في شريط فيديو سيعرض في جلسة سرية، للإشارة فابتسام سيدة متزوجة وتعيش وضعا نفسيا صعبا منذ تفجير هذه القضية .

 

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شوف تيفي المغرب المحاكمة توفيق بوعشرين ابتسام مشكور

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