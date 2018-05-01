عاجل.. اعتقال ثلاثة مغاربة باسبانيا لهم علاقة بتنظيم إرهابي ﻿

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، يومه الإثينن، عن اعتقال ثلاث مغاربة بمنطقة سان ايسيدرو، للاشتباه في توفير الدعم المادي للأشخاص الراغبين في الانضمام لتنظيم النصرة المتواجد بالأراضي السورية.

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، يومه الإثينن، عن اعتقال ثلاث مغاربة بمنطقة سان ايسيدرو، للاشتباه في توفير الدعم المادي للأشخاص الراغبين في الانضمام لتنظيم النصرة المتواجد بالأراضي السورية.

وحسب موقع " gaceta" الإسباني فإن تم إيقاف المغاربة بمركز للاتصال يوجد بالقرب من أحد المساجد، نظرا لتورطهم في تقديم الدعم المادي لأشخاص سافروا إلى سوريا للقتال إلى جانب جبهة النصرة، وتزوير بعض الوثائق.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الإسبانية، أعلنت الأسبوع الماضي عن اعتقال الشرطة لشاب مغربي بمدينة غوادالاخارا المتواجدة وسط إسبانيا، للاشتباه في تورطه في تمجيد الإرهاب والتحريض على ارتكاب هجمات إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.