 عاجل.. اعتقال ثلاثة مغاربة باسبانيا لهم علاقة بتنظيم إرهابي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انضمام المغرب رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا | بوليتيك

انضمام المغرب رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا

شاهد بالفيديو .. حوار بي ان سبورت الشيق مع نجم المنتخب الوطني المغربي حكيم زياش | بووز

شاهد بالفيديو .. حوار بي ان سبورت الشيق مع نجم المنتخب الوطني المغربي حكيم زياش

في قضية بوعشرين: ابتسام تتعرض لضغوط رهيبة للتنازل عن شكايتها قبل عرض الفيديوهات الجنسية بالمحكمة | مجتمع

في قضية ''بوعشرين'': ''ابتسام '' تتعرض لضغوط رهيبة للتنازل عن شكايتها قبل عرض ''الفيديوهات الجنسية''

عاجل.. اعتقال ثلاثة مغاربة باسبانيا لهم علاقة بتنظيم إرهابي | دولي

عاجل.. اعتقال ثلاثة مغاربة باسبانيا لهم علاقة بتنظيم إرهابي

هـــاذشي بزاف.. ارتفاع عدد العاطلين الحاصلين على الشواهد إلى مليون و90 ألف | مجتمع

هـــاذشي بزاف.. ارتفاع عدد العاطلين الحاصلين على الشواهد إلى مليون و90 ألف

شاهد بالفيديو .. محلل جزائري يتوقع أن يصل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم روسيا | بووز

شاهد بالفيديو .. محلل جزائري يتوقع أن يصل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم روسيا

ولي العهد الأمير مولاي الحسن يدخل الفرحة إلى القصر الملكي | بوليتيك

ولي العهد الأمير مولاي الحسن يدخل الفرحة إلى القصر الملكي

هام للمغاربة..أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الاثنين | مجتمع

هام للمغاربة..أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الاثنين

بالفيديو..الفائز بلقب للا لعروسة فالسبيطار و هاشنو وقع ليه | مجتمع

بالفيديو..الفائز بلقب للا لعروسة فالسبيطار و هاشنو وقع ليه

مقاطعون ولكن...!

عاجل.. اعتقال ثلاثة مغاربة باسبانيا لهم علاقة بتنظيم إرهابي

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 11:16 عاجل.. اعتقال ثلاثة مغاربة باسبانيا لهم علاقة بتنظيم إرهابي | دولي
عاجل.. اعتقال ثلاثة مغاربة باسبانيا لهم علاقة بتنظيم إرهابي
أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، يومه الإثينن، عن اعتقال ثلاث مغاربة بمنطقة سان ايسيدرو، للاشتباه في توفير الدعم المادي للأشخاص الراغبين في الانضمام لتنظيم النصرة المتواجد بالأراضي السورية.

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، يومه الإثينن، عن اعتقال ثلاث مغاربة بمنطقة سان ايسيدرو، للاشتباه في توفير الدعم المادي للأشخاص الراغبين في الانضمام لتنظيم النصرة المتواجد بالأراضي السورية.

وحسب موقع " gaceta" الإسباني فإن تم إيقاف المغاربة بمركز للاتصال يوجد بالقرب من أحد المساجد، نظرا لتورطهم في تقديم الدعم المادي لأشخاص سافروا إلى سوريا للقتال إلى جانب جبهة النصرة، وتزوير بعض الوثائق.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الإسبانية، أعلنت الأسبوع الماضي عن اعتقال الشرطة لشاب مغربي بمدينة غوادالاخارا المتواجدة وسط إسبانيا، للاشتباه في تورطه في تمجيد الإرهاب والتحريض على ارتكاب هجمات إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي إسبانيا تنظيم إرهابي سوريا جبهة النصرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نــــــايضة بالمعقول ..اعتراض صاروخين حوثيين في سماء السعودية ..والنظام الإيراني في قفص الاتهام | دولي

نــــــايضة بالمعقول ..اعتراض صاروخين حوثيين في سماء السعودية ..و''النظام الإيراني'' في قفص الاتهام

يـــاربي السلامة.. مصرع شخصين وإصابة عشرة آخرين في حادثة سير بتاركامايت نواحي أسا | دولي

يـــاربي السلامة.. مصرع شخصين وإصابة عشرة آخرين في حادثة سير بتاركامايت نواحي أسا

محطة رئيسية في مسار الانتقال الديقراطي لتونس... أول انتخابات بلدية حرة | دولي

محطة رئيسية في مسار الانتقال الديقراطي لتونس... أول انتخابات بلدية حرة

نـــــايضة بالمعـقول..إســرائيل تقرع طبــول الحرب على إيران | دولي

نـــــايضة بالمعـقول..إســرائيل تقرع طبــول الحرب على إيران

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في تصريح حصــري:حقائق مثيرة يكشفها أخ المختل العقلي لأول مرة..كان غادي يمشي لبويا عمر و دخل على الإمام ديال مسجد الدوار ديالنا وهاشنو دار ليه | خارج البلاطو
منذ 33 دقيقة

في تصريح حصــري:حقائق مثيرة يكشفها أخ المختل العقلي لأول مرة..كان غادي يمشي لبويا عمر و دخل على الإمام ديال مسجد الدوار ديالنا وهاشنو دار ليه

عندها 7 سنين و صاحب الأب ديالها كيمارس عليها الجنس بطنجة..الأم تروي تفاصيل مؤلمــة | خارج البلاطو

عندها 7 سنين و صاحب الأب ديالها كيمارس عليها الجنس بطنجة..الأم تروي تفاصيل مؤلمــة

لأول مرة حضن كبير بين ابتسام تسكت و سلمى رشيد/أحمد شوقي و مراتو فرحانين/ خريج ذو فويس في السبوع و أول ظهور لأخ ابتسام: كواليس خاصة في عقيقة ابن أخ تسكت | خارج البلاطو

لأول مرة حضن كبير بين ابتسام تسكت و سلمى رشيد/أحمد شوقي و مراتو فرحانين/ خريج ذو فويس في السبوع و أول ظهور لأخ ابتسام: كواليس خاصة في عقيقة ابن أخ تسكت

مباشر من موسكو | حفل تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا لفترة رابعة | بيناتنا

مباشر من موسكو | حفل تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا لفترة رابعة

﻿

آخر المستجدات

انضمام المغرب رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا | بوليتيك
منذ 21 دقيقة

انضمام المغرب رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا

شاهد بالفيديو .. حوار بي ان سبورت الشيق مع نجم المنتخب الوطني المغربي حكيم زياش | بووز

شاهد بالفيديو .. حوار بي ان سبورت الشيق مع نجم المنتخب الوطني المغربي حكيم زياش

في قضية بوعشرين: ابتسام تتعرض لضغوط رهيبة للتنازل عن شكايتها قبل عرض الفيديوهات الجنسية بالمحكمة | مجتمع

في قضية ''بوعشرين'': ''ابتسام '' تتعرض لضغوط رهيبة للتنازل عن شكايتها قبل عرض ''الفيديوهات الجنسية''

عاجل.. اعتقال ثلاثة مغاربة باسبانيا لهم علاقة بتنظيم إرهابي | دولي

عاجل.. اعتقال ثلاثة مغاربة باسبانيا لهم علاقة بتنظيم إرهابي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.