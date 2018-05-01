هـــاذشي بزاف.. ارتفاع عدد العاطلين الحاصلين على الشواهد إلى مليون و90 ألف ﻿

كشفت بيانات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن 7.1 بالمئة من العاطلين، أي ما يمثل زهاء 89 ألف شخص خلال الفصل الأول من السنة الجاري، يئسوا من البحث الفعلي عن العمل، مقابل 7 بالمئة خلال السنة

"شوف تيفي":

كشفت بيانات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن 7.1 بالمئة من العاطلين، أي ما يمثل زهاء 89 ألف شخص خلال الفصل الأول من السنة الجاري، يئسوا من البحث الفعلي عن العمل، مقابل 7 بالمئة خلال السنة الماضية، ما يقارب 90 بالمئة منهم حضريون، و51 بالمئة نساء، و82 بالمئة حاصلون على شهادة.

وفي هــذا الصدد أعلن القطب المالي للدار البيضاء في "بلاغ " له عن توقيع بروتوكول اتفاق مع المركز المالي الصيني يتعلق بالنهوض بفرص الاستثمار بين المغرب والصين، وكشف أنه بعد سنغافورة، ولندن، واللوكسمبورغ ومونتريال، وباريس وأستانا وبوسان.

و بتوقيع القطب المالي للدار البيضاء أول شراكة مع مركز مالي صيني ببكين (المؤسسة العمومية المكلفة بتطوير المنطقة المالية لشيتشينغ)، الأمر الذي يمثل مرحلة جديدة في سياق توسيع شبكته للتعاون مع أهم المراكز المالية العالمية.





