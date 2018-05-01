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مثير ...غاريدو يتهم رئيس سابق بقيادة حملة ضد الرجاء

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 10:26 مثير ...غاريدو يتهم رئيس سابق بقيادة حملة ضد الرجاء | سبور
مثير ...غاريدو يتهم رئيس سابق بقيادة حملة ضد الرجاء
خرج مدرب فريق الرجاء الرياضي، خوان كارلوس غاريدو، بتصريح مثير، بخصوص الأزمة المالية و التقنية التي يعيشها الفريق الأخضر هذا الموسم.

"شوف سبور":

خرج مدرب فريق الرجاء الرياضي، خوان كارلوس غاريدو، بتصريح مثير، بخصوص الأزمة المالية و التقنية التي يعيشها الفريق الأخضر هذا الموسم.

وأكد المدرب الاسباني لصحيفة "المساء" في عددها الصادر يومه الإثنين، "أن هناك حروب خارجية، وهناك رئيس سابق يقود حملة ضد رئيس سابق، إضافة للأزمة المالية وغيرها من الأمور السلبية التي كان الفريق في غنى عنها".

وتابع خوان كارلوس غاريدو، "حاولنا التركيز على ما هو تقني من خلال إبعاد اللاعبين عن الضوضاء الخارجية لكن دون جدوى"، مضيفا، " طيلة الموسم ونحن نقاوم حرب الرجاء ضد الرجاء".

يذكر أن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، ، كان قد تعادل يوم أمس الاحد أمام ضيفه فيتاكلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من منافسات الكأس الكونفدرالية الإفريقية بدون أهداف.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الرجاء الرياضي خوان كارلوس غاريدو

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