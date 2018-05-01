 ولي العهد الأمير مولاي الحسن يدخل الفرحة إلى القصر الملكي ﻿
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ولي العهد الأمير مولاي الحسن يدخل الفرحة إلى القصر الملكي

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ولي العهد الأمير مولاي الحسن يدخل الفرحة إلى القصر الملكي

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 09:29 ولي العهد الأمير مولاي الحسن يدخل الفرحة إلى القصر الملكي | بوليتيك
ولي العهد الأمير مولاي الحسن يدخل الفرحة إلى القصر الملكي
يحتفل المغاربة يوم غد الثلاثاء 8 ماي بالذكرى 15 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، في أجواء من الفرح، ستجدد معها نفس الفرحة التي عاشها الشعب المغربي يوم 8 ماي 2003 بعد ولادة ولي العهد، حيث اختار له

''شوف تيفي''

يحتفل المغاربة يوم غد الثلاثاء 8 ماي بالذكرى 15 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، في أجواء من الفرح، ستجدد معها نفس الفرحة التي عاشها الشعب المغربي يوم 8 ماي 2003 بعد ولادة ولي العهد، حيث اختار له الملك محمد السادس اسم مولاي الحسن تكريما لروح والده الملك الراحل الحسن الثاني.

وعاش المغاربة يوم 8 ماي 2003 احتفالات رائعة بمناسبة ميلاد ولي العهد، حيث أطلقت المدفعية 101 طلقة، وحل المواطنين بأعداد كبيرة على ساحة المشور السعيد بالقصر الملكي بالرباط، لتقديم التهاني والتبريك للملك محمد السادس ولجميع أفراد الأسرة العلوية الشريفة.

وأكدت الاحتفالات التي عرفتها ساحة المشور السعيد بالقصر الملكي بالرباط خلال سنة 2003، بمناسبة ميلاد ولي العهد، تلاحم العرش والشعب الذي أكد تعلقه بقائد الأمة الملك محمد السادس.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأمير مولاي الحسن ساحة المشور الرباط الأسرة العلوية الشريفة

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