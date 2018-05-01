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هام للمغاربة..أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الاثنين

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 08:33 هام للمغاربة..أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الاثنين | مجتمع
هام للمغاربة..أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الاثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات رعدية أحيانا محليا بالسهول الشمالية والوسطى، والريف والسهول الداخلية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس،

'شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات رعدية أحيانا محليا بالسهول الشمالية والوسطى، والريف والسهول الداخلية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسهول تادلة والرحامنة والحوز ومرتفعات الأطلس وسهولها الغربية.

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح فوق السواحل الوسطى مصحوبة بأمطار جد خفيفة محليا.

وستنمو خلال الظهيرة والليل، سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات مطرية رعدية بالسفوح الجنوبية الشرقية وبشرق البلاد، في حين ستكون السماء غائمة جزئيا بالساحل المتوسطي مع نزول قطرات مطرية متفرقة خلال الصباح. عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب في باقي المناطق.

كما يتوقع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة شمالية بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية غربية إلى غربية بالسهول الشمالية والوسطى، وجنوبية بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى متقلبة الاتجاه عموما في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجات بالمرتفعات، ما بين 09 و14 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، والسهول الداخلية، وما بين 14 و20 درجة بالسواحل وبأقصى الجنوب وبالجنوب الشرقي للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 09 و14 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 14 و20 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والريف، والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط، والسايس، والسهول الداخلية، وسوس وسهول تادلة، والرحامنة، وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و31 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وبالأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والسواحل الأطلسية.

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المغرب شوف تيفي الأمطار البحر زخات رعدية رياح السواحل

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