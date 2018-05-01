الرجاء البيضاوي يفتح باب الانخراط ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء الرياضي ، قررت فتح باب الانخراط يوم الثلاثاء المقبل في وجه المنخرطين ، من أجل المشاركة في الجمع العام الاستثنائي الذي سيعقد في يونيو

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء الرياضي ، قررت فتح باب الانخراط يوم الثلاثاء المقبل في وجه المنخرطين ، من أجل المشاركة في الجمع العام الاستثنائي الذي سيعقد في يونيو المقبل.

وكان محمد أوزال، قد انتخب رئيسا للجنة المؤقتة لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، من قبل منخرطي الفريق الأخضر، خلال الجمع العام الاستثنائي، لتسيير الفريق الأخضر إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ويذكر أن الرجاء سيواجه مساء يومه الأحد ، فيتا كلوب الكونغولي، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكاف المقررة بملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء.