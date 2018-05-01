ضربة قوية للأعداء..58 دولة افريقية تؤكد دعم ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026 ﻿

قدمت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد ، دعمها لترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، خلال انعقاد الدورة 45 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة.

''شوف سبور''

قدمت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد ، دعمها لترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، خلال انعقاد الدورة 45 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة.

وقررت 58 دولة تحت لواء منظمة التعاون الإسلامي دعم ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026.

وتميزت المشاركة المغربية في أشغال هذه الدورة المنظمة تحت شعار ''القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية'' بمشاركة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة مونية بوستة، التي تطرقت إلى العديد من القضايا التي تهم العالم الإسلامي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وموضوع القدس الشريف، ومواقف المغرب بقيادة الملك الداعمة لها.

وينافس المغرب على تنظيم مونديال 2026 إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.