هــكذا تحول مؤتمر ''قنديلات'' العدالة والتنمية إلى مـأتم بالتبـاكي على الأيام الخوالي لـ''ابن كيران'' وغضب على ''العثماني'' ﻿

تحــول المؤتمر الوطني الأول لمنظمة ''نساء العدالة والتنمية''، الذي احتضنت فعالياته مدينة بوزنيقة نهاية الأسبوع الجاري، بحضور الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني وبعض القيادات الحزبية، إلى

''شـوف تيفي''

تحــول المؤتمر الوطني الأول لمنظمة ''نساء العدالة والتنمية''، الذي احتضنت فعالياته مدينة بوزنيقة نهاية الأسبوع الجاري، بحضور الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني وبعض القيادات الحزبية، إلى مــأتم يغمــره الحزن والبكاء من طرف قنديلات الحزب ولاسيما في الجلسة المغلقة التي خصصت لمناقشة مــا آل إليه البيت الداخلي بعد رحيل ''ابن كيران'' من زعــامة الحزب.

وحسب مصـادر ''شوف تيفي'' من داخل المؤتمر فإن النقاش الذي كان بعيدا عن أعين الصحافة كشف مدى الصراعات والانقسامات التي يعرفها الحزب الأغلبي في عهد سعد الدين العثماني ، الذي أبـان عن ضعفه في تدبير المرحلة وخلف تفرقة بين أبناء وبنات حزب الخطيب على قول المتدخلات اللواتي لم يفوتن الفرصة للإشــارة إلى تراجع حزب ''المصــباح'' وفقدان المواطنين للثقة التي كانوا يمنحونه إياها خلال السنوات السابقة سواء عندما كان في المعارضة أو عندما تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام إبان مرحلة الأمين العام السابق ''عبد الإله ابن كيران''.

وعبرت قنديلات البيجيدي عن استيائن العارم عن عدم نجاح المؤتمر ، حيث تدخلت سعاد شيخي قائلة : ''هناك ارتباك كبير في التحضير لهذا المؤتمر''، مشددة أن من ضمن أسباب ضعف الحضور هو تراجع المستوى التنظيمي للحزب ، حيث زادت قائلة : ''استغربت عندما رأيت هذا العدد القليل من نساء البيجيدي، كان من الأجدر على باقي الكفاءات أن تكون حاضرة معنا اليوم''.، كما أعابت مجموعة من المؤتمرات، اقتصار القائمين على تنظيم المؤتمر توجيه الدعوة للمستشارات في المجالس المنتخبة وأصحاب المناصب والمسؤوليات الحزبية والإدارية بدل دعوة جميع مناضلات الحزب.



وبغصة بــاكية تدخلت ليلى بولعيش والدموع تهطل من عينيها قائلة :''حزبنا أصبح جسدا بدون روح''، مستطردة ''من المفروض علينا الوقوف لحل ما يتخبط فيه الحزب من أزمات''. وتدخلت ''بسيمة الحقاوي هي الأخرى وبنبرة حزينة ''إذا بكاو الأخوات بعين أنا غنبكي بجوج، لأن حنا اللي عملنا وعبئنا لإنجاح هذا المؤتمر وفالتالي يكون الحضور محتشم هكذا...''

وجــدير بالذكــر أن منظمة نساء البيجيدي خرجت إلى الوجود سنة 2011، وتعتبر هيئة تنظيمية موازية تعمل وفق رؤية الحزب، وتسعى عبر الأنشطة والتظاهرات الوطنية والجهوية إلى تأطير الفعاليات النسائية لحزب العدالة والتنمية.