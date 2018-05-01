 تحت شعار ''بــاركـا'' ..منظمــة ''أوكسفام ماروك'' تسـلط الضوء على العنف الجنسي الممارس على النساء بالدار البيضاء ﻿
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تحت شعار بــاركـا ..منظمــة أوكسفام ماروك تسـلط الضوء على العنف الجنسي الممارس على النساء بالدار البيضاء | مجتمع

تحت شعار ''بــاركـا'' ..منظمــة ''أوكسفام ماروك'' تسـلط الضوء على العنف الجنسي الممارس على النساء

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تحت شعار ''بــاركـا'' ..منظمــة ''أوكسفام ماروك'' تسـلط الضوء على العنف الجنسي الممارس على النساء بالدار البيضاء

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 01:17 تحت شعار بــاركـا ..منظمــة أوكسفام ماروك تسـلط الضوء على العنف الجنسي الممارس على النساء بالدار البيضاء | مجتمع
تحت شعار ''بــاركـا'' ..منظمــة ''أوكسفام ماروك'' تسـلط الضوء على العنف الجنسي الممارس على النساء بالدار البيضاء
نظمت المنظمة غير الحكومية ( أوكسفام ماروك )، اليوم الأحد بالدار البيضاء ، يوما تحسيسيا حول محاربة العنف الممارس ضد النساء بالفضاء العام .

''شــوف تيفي''

نظمت المنظمة غير الحكومية ( أوكسفام ماروك )، اليوم الأحد بالدار البيضاء ، يوما تحسيسيا حول محاربة العنف الممارس ضد النساء بالفضاء العام .

ويروم هذا اليوم ، المنظم بتعاون مع عدة جمعيات تحت شعار '' جميعا من أجل ولوج النساء للفضاء العام ''، التواصل مع الجمهور العريض وتحسيسه ، بغرض تعبئته حول إشكالية العنف الممارس ضد النساء بالفضاء العام ، من خلال الفن والثقافة .

وأبرز نيكولا غرافيي مدير جمعية ( أوكسفام ماروك ) ، أن الغرض من هاته الحملة التحسيسية هو تشجيع المجتمع على الاضطلاع بدوره الفعال لكي يتسنى تغيير المعايير الاجتماعية ، التي تبرر العنف الذي له طابع جنسي بالفضاء العمومي .

وقال '' لقد اخترنا طريقة في التحسيس تجمع بين الفن والثقافة من خلال مجسمات وعروض موسيقية بالشارع العام ، من أجل مطالبة الجمهور العريض بالالتحاق بمعركة محاربة العنف الذي يستهدف النساء بالفضاء العام .

وفي السياق ذاته أبرز عادل السعداني عن جمعية ( راسين) ، أن تنظيم هذه الحملة التحسيسية يروم المساهمة ، في إعادة النظر في المعايير الاجتماعية التي تبيح ممارسة العنف ، عبر مختلف التعبيرات الفنية .

ونظم هذا اليوم التحسيسي، في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها جمعية ( أوكسفام ماروك ) سنة 2016 ، تحت شعار '' باراكا .. جميعا ضد العنف '' ، وتستمر حتى نهاية سنة 2019.

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