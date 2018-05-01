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نــــــايضة بالمعقول ..اعتراض صاروخين حوثيين في سماء السعودية ..و''النظام الإيراني'' في قفص الاتهام

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 00:23 نــــــايضة بالمعقول ..اعتراض صاروخين حوثيين في سماء السعودية ..والنظام الإيراني في قفص الاتهام | دولي
نــــــايضة بالمعقول ..اعتراض صاروخين حوثيين في سماء السعودية ..و''النظام الإيراني'' في قفص الاتهام
اعترضت قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية، يومه الأحد، صاروخين باليستيين أطلقا من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن باتجاه الأراضي السعودية.

''شوف تيفي''

اعترضت قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية، يومه الأحد، صاروخين باليستيين أطلقا من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن باتجاه الأراضي السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ''تحالف دعم الشرعية في اليمن'' العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة الثامنة و47 دقيقة من مساء اليوم، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (شمال محافظة عمران) باتجاه أراضي المملكة، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربية''

وأوضح المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة نجران وأطلقتها الميليشيا بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتابع أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضها جميعا، مما نتج عنه تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وأضاف المالكي أن ''هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لانتهاك القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد المالكي على أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني''.

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