غاريدو: وعدت زوجتي بتحقيق الفوز قبل العودة إلى المنزل ولا أظن أنني وعدت الجماهير بذلك خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة ﻿

قال خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أنه غير راض عن تحقيق نتيجة التعادل أمام ضيفه فيتاكلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من منافسات الكأس الكونفدرالية أمام جمهوره وبملعبه

شوف سبور : رشيد محمودي

قال خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أنه غير راض عن تحقيق نتيجة التعادل أمام ضيفه فيتاكلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من منافسات الكأس الكونفدرالية أمام جمهوره وبملعبه موضحا أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم لكسب ثلاث نقاط.

وبخصوص إدراج عبد الإله الحافيظي خلال الجولة الثانية أكد مدرب الرجاء أنها كانت مغامرة كبيرة من الطاقم التقني والطبي موضحا أن الهدف كان ينحصر في خلق الفرص التي غابت عن الخطوط الهجومية وأن اللاعب يتحمل كامل مسؤوليته في خوض اللقاء.

وتابع قائلا :'' منافسات كأس الكونفدرالية لم تنته بعد حققنا نقطة أظن أنها جيدة رغم أن الجمهور يطالب دائما بتحقيق نتيجة الفوز''.

وتابع قائلا :'' وعدت زوجتي بتحقيق الفوز قبل العودة إلى المنزل ولا أظن أنني وعدت الجماهير بذلك خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة''.