 غاريدو: وعدت زوجتي بتحقيق الفوز قبل العودة إلى المنزل ولا أظن أنني وعدت الجماهير بذلك خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تحت شعار بــاركـا ..منظمــة أوكسفام ماروك تسـلط الضوء على العنف الجنسي الممارس على النساء بالدار البيضاء | مجتمع

تحت شعار ''بــاركـا'' ..منظمــة ''أوكسفام ماروك'' تسـلط الضوء على العنف الجنسي الممارس على النساء

نــــــايضة بالمعقول ..اعتراض صاروخين حوثيين في سماء السعودية ..والنظام الإيراني في قفص الاتهام | دولي

نــــــايضة بالمعقول ..اعتراض صاروخين حوثيين في سماء السعودية ..و''النظام الإيراني'' في قفص الاتهام

يـــاربي السلامة.. مصرع شخصين وإصابة عشرة آخرين في حادثة سير بتاركامايت نواحي أسا | دولي

يـــاربي السلامة.. مصرع شخصين وإصابة عشرة آخرين في حادثة سير بتاركامايت نواحي أسا

انفـــراد.. خلاف مايروج ..حنان زعبول: لن أتنازل عن حقي في متابعة الفيزازي ولن يحلم بالتنازل وهـذه آخر التطورات والمستجدات | مجتمع

انفـــراد.. خلاف مايروج ..''حنان زعبول'': ''لن أتنازل عن حقي في متابعة الفيزازي ولن يحلم بالتنازل''

شاهد بالفيديو .. ماذا قال الخبير التحكيمي جمال الشريق حول الحالات التحكيمية في الكلاسيكو | بووز

شاهد بالفيديو .. ماذا قال الخبير التحكيمي جمال الشريق حول الحالات التحكيمية في الكلاسيكو

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل المؤتمر الجهوي الرابع لشبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة ...وانتخاب محمد الحفصي كاتبا جهويا جديدا | بوليتيك

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل المؤتمر الجهوي الرابع لشبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة ...وانتخاب

شاهد بالفيديو .. إحتفال لاعبي برشلونة بالثنائية عقب نهاية الكلاسيكو | بووز

شاهد بالفيديو .. إحتفال لاعبي برشلونة بالثنائية عقب نهاية الكلاسيكو

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الكلاسيكو الحارق بين برشلونة وريال مدريد 2-2 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الكلاسيكو الحارق بين برشلونة وريال مدريد 2-2

شاهد بالفيديو .. هدف التعادل لريال مدريد في مرمى برشلونة بعد تسديدة رائعة من جاريب بيل | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف التعادل لريال مدريد في مرمى برشلونة بعد تسديدة رائعة من جاريب بيل

مقاطعون ولكن...!

غاريدو: وعدت زوجتي بتحقيق الفوز قبل العودة إلى المنزل ولا أظن أنني وعدت الجماهير بذلك خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة

بتاريــخ : 7 ماي 2018 / 00:10 غاريدو: وعدت زوجتي بتحقيق الفوز قبل العودة إلى المنزل ولا أظن أنني وعدت الجماهير بذلك خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة | سبور
غاريدو: وعدت زوجتي بتحقيق الفوز قبل العودة إلى المنزل ولا أظن أنني وعدت الجماهير بذلك خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة
قال خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أنه غير راض عن تحقيق نتيجة التعادل أمام ضيفه فيتاكلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من منافسات الكأس الكونفدرالية أمام جمهوره وبملعبه

شوف سبور : رشيد محمودي

قال خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أنه غير راض عن تحقيق نتيجة التعادل أمام ضيفه فيتاكلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من منافسات الكأس الكونفدرالية أمام جمهوره وبملعبه موضحا أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم لكسب ثلاث نقاط.

وبخصوص إدراج عبد الإله الحافيظي خلال الجولة الثانية أكد مدرب الرجاء أنها كانت مغامرة كبيرة من الطاقم التقني والطبي موضحا أن الهدف كان ينحصر في خلق الفرص التي غابت عن الخطوط الهجومية وأن اللاعب يتحمل كامل مسؤوليته في خوض اللقاء.

وتابع قائلا :'' منافسات كأس الكونفدرالية لم تنته بعد حققنا نقطة أظن أنها جيدة رغم أن الجمهور يطالب دائما بتحقيق نتيجة الفوز''.

وتابع قائلا :'' وعدت زوجتي بتحقيق الفوز قبل العودة إلى المنزل ولا أظن أنني وعدت الجماهير بذلك خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الرجاء خوان كارلوس غاريدو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رجاء أكادير لكرة اليد يتوج ببطولة المغرب لأول مرة في تاريخه | سبور

رجاء أكادير لكرة اليد يتوج ببطولة المغرب لأول مرة في تاريخه

الرجاء يكتفي بالتعادل أمام فيتاكلوب أداء كارثي للاعبين | سبور

الرجاء يكتفي بالتعادل أمام فيتاكلوب أداء كارثي للاعبين

كلاسيكو الأرض بين برشلونة و الريال ينتهي بلا غالب ولا مغلوب | سبور

كلاسيكو الأرض بين برشلونة و الريال ينتهي بلا غالب ولا مغلوب

جمهور الرجاء ورغم قلته يشن انتقادات قوية على لاعبي الرجاء قبل انطلاق المباراة | سبور

جمهور الرجاء ورغم قلته يشن انتقادات قوية على لاعبي الرجاء قبل انطلاق المباراة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

‫يوسف ⁧شيبو‬⁩ عقب المباراة الاستعراضية في قطر دعما لملف ترشح المغرب لإستضافة كأس العالم 2026 | قنوات أخرى
منذ 8 دقائق

‫يوسف ⁧شيبو‬⁩ عقب المباراة الاستعراضية في قطر دعما لملف ترشح المغرب لإستضافة كأس العالم 2026

في أول تصريح من حفل عقيقة ابن أخيها..ابتسام تسكت :أنا اللي سميت ولد خويا فارسوها علاش درت السبوع و جمعت الفنانة | خارج البلاطو

في أول تصريح من حفل عقيقة ابن أخيها..ابتسام تسكت :أنا اللي سميت ولد خويا ''فارس''وها علاش درت السبوع و جمعت الفنانة

على إيقاع نغمات شعبية..عملية ختان أكثر من 200 طفل بمنطقة الشلالات بالبيضاء من بينهم أطفال من افريقيا جنوب الصحراء | خارج البلاطو

على إيقاع نغمات شعبية..عملية ''ختان'' أكثر من 200 طفل بمنطقة الشلالات بالبيضاء من بينهم أطفال من افريقيا جنوب الصحراء

بعد امتناعهم..اللعابة ديال فيتــا كلوب رجعو لمحل الإقامة فالكار ديال الرجاء اللي مزال متصلح | بــووز

بعد امتناعهم..اللعابة ديال فيتــا كلوب رجعو لمحل الإقامة فالكار ديال الرجاء اللي مزال متصلح

﻿

آخر المستجدات

تحت شعار بــاركـا ..منظمــة أوكسفام ماروك تسـلط الضوء على العنف الجنسي الممارس على النساء بالدار البيضاء | مجتمع
منذ 51 دقيقة

تحت شعار ''بــاركـا'' ..منظمــة ''أوكسفام ماروك'' تسـلط الضوء على العنف الجنسي الممارس على النساء

نــــــايضة بالمعقول ..اعتراض صاروخين حوثيين في سماء السعودية ..والنظام الإيراني في قفص الاتهام | دولي

نــــــايضة بالمعقول ..اعتراض صاروخين حوثيين في سماء السعودية ..و''النظام الإيراني'' في قفص الاتهام

يـــاربي السلامة.. مصرع شخصين وإصابة عشرة آخرين في حادثة سير بتاركامايت نواحي أسا | دولي

يـــاربي السلامة.. مصرع شخصين وإصابة عشرة آخرين في حادثة سير بتاركامايت نواحي أسا

انفـــراد.. خلاف مايروج ..حنان زعبول: لن أتنازل عن حقي في متابعة الفيزازي ولن يحلم بالتنازل وهـذه آخر التطورات والمستجدات | مجتمع

انفـــراد.. خلاف مايروج ..''حنان زعبول'': ''لن أتنازل عن حقي في متابعة الفيزازي ولن يحلم بالتنازل''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.