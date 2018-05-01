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يـــاربي السلامة.. مصرع شخصين وإصابة عشرة آخرين في حادثة سير بتاركامايت نواحي أسا

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 23:44 يـــاربي السلامة.. مصرع شخصين وإصابة عشرة آخرين في حادثة سير بتاركامايت نواحي أسا | دولي
يـــاربي السلامة.. مصرع شخصين وإصابة عشرة آخرين في حادثة سير بتاركامايت نواحي أسا
لقي شخصان حفتهما وأصيب عشرة آخرون، ثلاثة منهم حالتهم خطيرة، في حادثة سير وقعت مساء اليوم الأحد بالطريق الرابطة بين كلميم وأسا على مستوى الجماعة القروية تاركامايت.

"شوف تيفي"

لقي شخصان حفتهما وأصيب عشرة آخرون، ثلاثة منهم حالتهم خطيرة، في حادثة سير وقعت مساء اليوم الأحد بالطريق الرابطة بين كلميم وأسا على مستوى الجماعة القروية تاركامايت.

وأفادت السلطات المحلية أن الحادثة التي وقعت حوالي السادسة وعشرين دقيقة نجمت عن اصطدام بين سيارتين من الوزن الخفيف.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل المصابين الثلاثة بإصابات خطيرة (أم وطفليها)، على التوالي، إلى المستشفى الجهوي لكلميم (الأم) والمركز الجامعي الاستشفائي بمراكش (الطفلين) لتلقي العلاجات اللازمة.

كما تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذه الحادثة.

 

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شوف تيفي المغرب حادة سير مضرع آسا

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