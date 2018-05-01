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انفـــراد.. خلاف مايروج ..''حنان زعبول'': ''لن أتنازل عن حقي في متابعة الفيزازي ولن يحلم بالتنازل'' وهـذه آخر التطورات والمستجدات

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 23:27 انفـــراد.. خلاف مايروج ..حنان زعبول: لن أتنازل عن حقي في متابعة الفيزازي ولن يحلم بالتنازل وهـذه آخر التطورات والمستجدات | مجتمع
انفـــراد.. خلاف مايروج ..''حنان زعبول'': ''لن أتنازل عن حقي في متابعة الفيزازي ولن يحلم بالتنازل'' وهـذه آخر التطورات والمستجدات
نفــت ''حنان زعبول'' كل ما يروج عبر بعض وســائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول تنازلها عن متــابعة الشيخ محمد الفيزازي في قضية ما بات يعرف بالزواج العرفي واستغلالهــا

''شـوف تيفي''

 

نفــت ''حنان زعبول'' كل ما يروج عبر بعض وســائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول تنازلها عن متــابعة الشيخ محمد الفيزازي في قضية ما بات يعرف بالزواج العرفي واستغلالهــا لشهور ببيته والدخول بــها وممـارسة الجنس عليها ممارسة الأزواج لمدة طويلة في أحد منازله بمــدينة طنجة.

وأكــدت ''حنان زعبول'' لـ''شوف تيفي'' أنــها لن تتنازل عن حقها مهمــا كلفها الأمر وأنها ستفاجئ الشيخ محمد الفيزازي خلال الأيــام القليلة المقبلة بما لا يخطر بباله وإذا لم يأخذ لها القضاء حقــها منه فإنهــا مستعدة للخروج إلى الإعـــلام مرة أخرى والكشف عن كل شيء.

وأضــافت في حديثها لــ''شوف تيفي'' أنه لن يحلم بالتنازل وأن ترويجه لهــذه القضية يأتي لأجل إظهارها في موقف ضعف ، ولاسيمــا بعد تعاطف العديد من الجمعيات النسائية معها ، الشيء الذي جعل الشيخ معزولا على إثر فضيحته التي هزت الرأي العام الوطني .

هـــذا ولا زالت قضية شكاية ''حنان زعبول'' موضوع نظر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة بعد ضم الشكاية الأخرى التي سبق وتم وضعها من طرف الشيخ الفيزازي ، على أمل عرض الملف على الهيئة التي ستبث في القضية .



‫شوف تيفي

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شوف تيفي المحكمة الدار البيضاء الشيخ الفيزازي حنان زعبول

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