الرجاء يكتفي بالتعادل أمام فيتاكلوب أداء كارثي للاعبين ﻿

اكتفى فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، بنتيجة التعادل أمام ضيفه فيتاكلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من منافسات الكأس الكونفدرالية الإفريقية بدون أهداف.

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اكتفى فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، بنتيجة التعادل أمام ضيفه فيتاكلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من منافسات الكأس الكونفدرالية الإفريقية بدون أهداف.

وقدم لاعبو الرجاء أداء كارثيا خلال أطوار المباراة بحيث فشلوا في بناء هجمة واحدة من الصفوف الدفاعية وصولا إلى مرمى الخصم مع كثرة الأخطاء الفردية للاعبين والتي خلقت استياء كبيرا في صفوف الجماهير الرجاوية.

وعرفت المباراة إشراك اللاعب عبد الإله الحافيظي رغم معاناته من الإصابة في ظل تدني مستوى أداء اللاعبين وغياب البدلاء القادرين على تقديم الإضافة للقلعة الخضراء.







