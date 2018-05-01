 الرجاء يكتفي بالتعادل أمام فيتاكلوب أداء كارثي للاعبين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يـــاربي السلامة.. مصرع شخصين وإصابة عشرة آخرين في حادثة سير بتاركامايت نواحي أسا | دولي

يـــاربي السلامة.. مصرع شخصين وإصابة عشرة آخرين في حادثة سير بتاركامايت نواحي أسا

انفـــراد.. خلاف مايروج ..حنان زعبول: لن أتنازل عن حقي في متابعة الفيزازي ولن يحلم بالتنازل وهـذه آخر التطورات والمستجدات | مجتمع

انفـــراد.. خلاف مايروج ..''حنان زعبول'': ''لن أتنازل عن حقي في متابعة الفيزازي ولن يحلم بالتنازل''

شاهد بالفيديو .. ماذا قال الخبير التحكيمي جمال الشريق حول الحالات التحكيمية في الكلاسيكو | بووز

شاهد بالفيديو .. ماذا قال الخبير التحكيمي جمال الشريق حول الحالات التحكيمية في الكلاسيكو

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل المؤتمر الجهوي الرابع لشبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة ...وانتخاب محمد الحفصي كاتبا جهويا جديدا | بوليتيك

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل المؤتمر الجهوي الرابع لشبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة ...وانتخاب

شاهد بالفيديو .. إحتفال لاعبي برشلونة بالثنائية عقب نهاية الكلاسيكو | بووز

شاهد بالفيديو .. إحتفال لاعبي برشلونة بالثنائية عقب نهاية الكلاسيكو

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الكلاسيكو الحارق بين برشلونة وريال مدريد 2-2 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الكلاسيكو الحارق بين برشلونة وريال مدريد 2-2

شاهد بالفيديو .. هدف التعادل لريال مدريد في مرمى برشلونة بعد تسديدة رائعة من جاريب بيل | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف التعادل لريال مدريد في مرمى برشلونة بعد تسديدة رائعة من جاريب بيل

ســـــابقة ..مغربيات يتباريـن لتولي مهنة مأذون شرعي بعد فتوى نادرة في العالم الإسلامي ..وهـذه أهم ارتسامات المرشحات | مجتمع

ســـــابقة ..مغربيات يتباريـن لتولي مهنة مأذون شرعي بعد فتوى نادرة في العالم الإسلامي ..وهـذه أهم

شاهد بالفيديو .. هدف ميسي الثاني في مرمى ريال مدريد | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف ميسي الثاني في مرمى ريال مدريد

مقاطعون ولكن...!

الرجاء يكتفي بالتعادل أمام فيتاكلوب أداء كارثي للاعبين

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 23:17 الرجاء يكتفي بالتعادل أمام فيتاكلوب أداء كارثي للاعبين | سبور
الرجاء يكتفي بالتعادل أمام فيتاكلوب أداء كارثي للاعبين
اكتفى فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، بنتيجة التعادل أمام ضيفه فيتاكلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من منافسات الكأس الكونفدرالية الإفريقية بدون أهداف.

شوف سبور

اكتفى فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، بنتيجة التعادل أمام ضيفه فيتاكلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من منافسات الكأس الكونفدرالية الإفريقية بدون أهداف.

وقدم لاعبو الرجاء أداء كارثيا خلال أطوار المباراة بحيث فشلوا في بناء هجمة واحدة من الصفوف الدفاعية وصولا إلى مرمى الخصم مع كثرة الأخطاء الفردية للاعبين والتي خلقت استياء كبيرا في صفوف الجماهير الرجاوية.

وعرفت المباراة إشراك اللاعب عبد الإله الحافيظي رغم معاناته من الإصابة في ظل تدني مستوى أداء اللاعبين وغياب البدلاء القادرين على تقديم الإضافة للقلعة الخضراء.




‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور الرجاء المغرب الدار البيضاء فيتاكلوب الكونغولي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

غاريدو: وعدت زوجتي بتحقيق الفوز قبل العودة إلى المنزل ولا أظن أنني وعدت الجماهير بذلك خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة | سبور

غاريدو: وعدت زوجتي بتحقيق الفوز قبل العودة إلى المنزل ولا أظن أنني وعدت الجماهير بذلك خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة

كلاسيكو الأرض بين برشلونة و الريال ينتهي بلا غالب ولا مغلوب | سبور

كلاسيكو الأرض بين برشلونة و الريال ينتهي بلا غالب ولا مغلوب

جمهور الرجاء ورغم قلته يشن انتقادات قوية على لاعبي الرجاء قبل انطلاق المباراة | سبور

جمهور الرجاء ورغم قلته يشن انتقادات قوية على لاعبي الرجاء قبل انطلاق المباراة

الرجاء الرياضي يشارك في حملة مقاطعون | سبور

الرجاء الرياضي يشارك في حملة ''مقاطعون''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو شنو وقع فماتش الرجاء وفيتا كلوب..مضاربة وسط جمهور المكانة | خارج البلاطو
منذ 19 دقيقة

شوفو شنو وقع فماتش الرجاء وفيتا كلوب..مضاربة وسط جمهور المكانة

فنانون مغاربة يكشتفون في عرض حصري تشكيلة ديامونتين الخاصة برمضان وهذا ما قامت به ليلى حديوي | خارج البلاطو

فنانون مغاربة يكشتفون في عرض حصري تشكيلة ديامونتين الخاصة برمضان وهذا ما قامت به ليلى حديوي

لحظة دخول لاعبي الرجاء لدونور بعد الاعتداء الخطير..شوفو كيفاش تفاعل معاهم الجمهور | خارج البلاطو

لحظة دخول لاعبي الرجاء لدونور بعد الاعتداء الخطير..شوفو كيفاش تفاعل معاهم الجمهور

شاهد بالفيديو .. ماذا قال الخبير التحكيمي جمال الشريف حول الحالات التحكيمية في الكلاسيكو‎ | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو .. ماذا قال الخبير التحكيمي جمال الشريف حول الحالات التحكيمية في الكلاسيكو‎

﻿

آخر المستجدات

يـــاربي السلامة.. مصرع شخصين وإصابة عشرة آخرين في حادثة سير بتاركامايت نواحي أسا | دولي
منذ 30 دقيقة

يـــاربي السلامة.. مصرع شخصين وإصابة عشرة آخرين في حادثة سير بتاركامايت نواحي أسا

انفـــراد.. خلاف مايروج ..حنان زعبول: لن أتنازل عن حقي في متابعة الفيزازي ولن يحلم بالتنازل وهـذه آخر التطورات والمستجدات | مجتمع

انفـــراد.. خلاف مايروج ..''حنان زعبول'': ''لن أتنازل عن حقي في متابعة الفيزازي ولن يحلم بالتنازل''

شاهد بالفيديو .. ماذا قال الخبير التحكيمي جمال الشريق حول الحالات التحكيمية في الكلاسيكو | بووز

شاهد بالفيديو .. ماذا قال الخبير التحكيمي جمال الشريق حول الحالات التحكيمية في الكلاسيكو

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل المؤتمر الجهوي الرابع لشبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة ...وانتخاب محمد الحفصي كاتبا جهويا جديدا | بوليتيك

شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل المؤتمر الجهوي الرابع لشبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة ...وانتخاب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.