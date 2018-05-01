شوف تيفي تنفرد بنشر تفاصيل المؤتمر الجهوي الرابع لشبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة ...وانتخاب محمد الحفصي كاتبا جهويا جديدا ﻿

انتخب ''محمد الحفصي'' ككاتب جهوي جديد لشبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة و''بشرى رزقي'' كنائبة له، وذلك في المؤتمر الجهوي الرابع لشبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة الذي انعقد صباح اليوم الأحد

شوف تيفي:أحمد الهلالي



انتخب "محمد الحفصي" ككاتب جهوي جديد لشبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة و"بشرى رزقي" كنائبة له، وذلك في المؤتمر الجهوي الرابع لشبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة الذي انعقد صباح اليوم الأحد بمدينة الدشيرة الجهادية لتجديد هياكل شبيبة الحزب بالجهة تحت إشراف وزير الطاقة والمعادن "عزيز الرباح".

ويأتي هذا المؤتمر بعد الدينامية الجديدة التي دخل فيها الحزب من حيث تجديد الهياكل، أو ما أضحى يسمى بالهياكل المجالية كالمكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية وبالموازاة مع ذلك تجديد هيئات الحزب كمنظمة النساء وغيرها من الهيئات الموازية للحزب.

وحضر هذا المؤتمر عدد كبير من المناضلين والمناضلات الجدد إضافة لوجوه قديمة كعمدة مدينة أكادير "صالح المالوكي"، ورئيس جماعة إنزكان، " أحمد أدراق" وبوعشرة والحسين حريش الذين أدلوا بدلوهم في استحضار واستعراض حصيلة المكتب السابق ومنجزاته طيلة الخمس سنوات الفارطة وانخراطه في مواكبة مجموعة من التحولات السياسية التي تمس قضايا الوطن وتفاعلت معها شبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة بما تتطلبه كل مرحلة وكل فترة وحدث معين من تفاعل إيجابي على حد تعبير النائب البرلماني "الحسين حريش" في كلمته بهذه المناسبة.

وأكد القيادي "عبد الجبار القسطلاني" لقناة "شوف تيفي" أن هذا المؤتمر جاء لإعطاء نفس ودماء جديدة لحزب العدالة والتنمية من خلال العمل على استقطاب طاقات شابة لتطعيم هياكل الحزب وإعطائهم الفرصة للانخراط في العمل السياسي الميداني، وتفعيل الدينامية والرؤية المستقبلية للحزب، ولتعميق الرؤى التنموية للبلد بصفة عامة ولجهة سوس ماسة بصفة خاصة.

وفي ختام هذا المؤتمر وبعد انتخاب "محمد الحفصي" ككاتب جهوي جديد للشبيبة وبشرى رزقي كنائبة له تمت المصادقة على تزكية كل من السادة (محمد باكيري، مريم عياش، الحسين حريش، عمار السبك، إبراهيم ناجا، الشريف العلوي، عبد الرحيم الزناتي) كأعضاء بالكتابة الجهوية لحزب البيجيدي بجهة سوس ماسة.