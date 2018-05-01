كلاسيكو الأرض بين برشلونة و الريال ينتهي بلا غالب ولا مغلوب ﻿

انتهى كلاسيكو الأرض بين برشلونة و ريال مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين، يومه الأحد، على ملعب كامب نو برسم الجولة 36 من الدوري الإسباني.

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انتهى كلاسيكو الأرض بين برشلونة و ريال مدريد في المباراة التي جمعت الفريقين، يومه الأحد، على ملعب كامب نو برسم الجولة 36 من الدوري الإسباني.

سجل سواريز وليونيل ميسي هدفي البارسا بالدقيقتين 10 و52، وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل هدفي الميرينجي في الدقيقتين 15 و72، في كلاسيكو عنيف شهد 8 إنذارات وبطاقة حمراء، إضافة إلى عدد كبير من الفرص الضائعة من الفريقين.



وعرفت المباراة طرد سيرجي روبيرتو لاعتدائه بدون كرة على مارسيلو، إضافة إلى الظهور الأخير للنجم المخضرم أندريس إنييستا في لقاءات الكلاسيكو، بعدما قرر إنهاء مسيرته الحافلة مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي من أجل اللعب في الدوري الصيني.

وعقب هذا التعادل رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم، مقابل 72 نقطة لغريمه المدريدي.