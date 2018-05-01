جمهور الرجاء ورغم قلته يشن انتقادات قوية على لاعبي الرجاء قبل انطلاق المباراة ﻿

سجل مركب محمد الخامس بالدار البيضاء حضور جمهور قليل لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم خلال مباراته أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس الكونفدرالية.

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سجل مركب محمد الخامس بالدار البيضاء حضور جمهور قليل لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم خلال مباراته أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس الكونفدرالية.

ونالت الجماهير الحاضرة بالمركب من بعض اللاعبين لحظة قيامهم بعملية الإحماء استعدادا لخوض المباراة وذلك بتوجيه العتاب والانتقادات بسبب تصريحاتهم حول قضية الاعتداء والأداء الكارثي في مباراة مؤجل الجولة 24 من منافسات البطولة الاحترافية.

وكان أول ضحايا الجمهور الرجاوي اللاعب إسماعيل بلمعلم وبعده عبد العظيم خضروف في حين وجهوا الشكر الخاص للاعب عبد الإله الحافيظي المصاب.