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للراغبين في أداء مناسك العمرة لشهر رمضان الأبرك ... إليكم هذا الخبر

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 20:27 للراغبين في أداء مناسك العمرة لشهر رمضان الأبرك ... إليكم هذا الخبر | مجتمع
للراغبين في أداء مناسك العمرة لشهر رمضان الأبرك ... إليكم هذا الخبر
وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بتخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تسهيلاً على المعتمرين لأداء نُسكهم

شوف تيفي

 

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بتخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تسهيلاً على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وتبدأ فترة المنع من بعد صلاة المغرب وحتى الانتهاء من صلاة التراويح، وتمتد هذه الفترة في العشر الأواخر إلى ما بعد الانتهاء من صلاة التهجد.

وحسب ما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم الأحد 06 ماي فقد جاء التوجيه للراغبين بأداء الصلوات بالتوجه إلى الأماكن المتاحة للصلاة خارج صحن الطواف، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وفيما يتعلق بجانب الاعتكاف فقد تم تخصيص دور القبو خلال العشر الأواخر للراغبين في الاعتكاف، مع إمكانية توجيه أعداد منهم لمواقع محددة في التوسعة الشمالية حسب الحاجة.

وقد أوضح موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة جاءت رغبةً في تعزيز الإيجابيات التي تحققت جراء "تكاثف جهود جميع الجهات العاملة بالمسجد الحرام، واستمراراً في تحقيق الأهداف والفوائد من الإجراءات التي طبقت في موسم رمضان الماضي 1438هـ ومنها إخلاء ساحة المطاف للمعتمرين والطائفين".



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المغرب شوف تيفي مكة المكرمة المعتمرين

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