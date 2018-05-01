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مقاطعون ولكن...!

الرجاء الرياضي يشارك في حملة ''مقاطعون''

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 20:21 الرجاء الرياضي يشارك في حملة مقاطعون | سبور
الرجاء الرياضي يشارك في حملة ''مقاطعون''
كشف موفد ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، قدموا قنينات المياه المعدنية الكبيرة المستهدفة في حملة المقاطعة، لبعثة فريق فيتا كلوب الكونغولي، بدون إشهار، تفاديا لحملة ''مقاطعون'' التي

''شوف سبور''

 

كشف موفد ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، قدموا قنينات المياه المعدنية الكبيرة المستهدفة في حملة المقاطعة، لبعثة فريق فيتا كلوب الكونغولي، بدون إشهار، تفاديا لحملة ''مقاطعون'' التي يعرفها المغرب .


وكانت بعثة فريق فيتا كلوب الكونغولي قد رفضت ركوب الحافلة التي خصصتها إدارة فريق الرجاء الرياضي، من أجل نقلهم من الفندق إلى مركب محمد الخامس، بسبب أن الحافلة في حالة غير جيدة.

ويذكر أن الرجاء سيواجه مساء يومه الأحد على الساعة الثامنة ، فيتا كلوب الكونغولي، برسم أولى مباريات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المقررة بملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

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