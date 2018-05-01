هذه هي التشكيلة الرسمية لريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو ﻿

سيدخل مدرب فريق ريال مدريد الإسباني ، زين الدين زيدان ، خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة برسم ، الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم بالتشكيلة التالية:

"شوف سبور"

سيدخل مدرب فريق ريال مدريد الإسباني ، زين الدين زيدان ، خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة برسم ، الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم بالتشكيلة التالية:

نافاس - ناتشو - فاران - راموس - مارسيلو - كاسيميرو - كروس - مودريتش - جاريث بيل - كريم بنزيمة - كريستيانو رونالدو

كما سيعتمد مدرب فريق برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، خلال مباراة الكلاسيكو على التشكيلة التالية:

تير شتيجن - بيكيه - أومتيتي - جوردي ألبا - سيرجي روبيرتو - راكيتيتش - إنييستا - بوسكيتس - ميسي - لويس سواريز - كوتينيو

ويذكر أن المباراة بين برشلونة و ريال مدريد ستجرى على أرضية ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة، ابتداء من الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة.