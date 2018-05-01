في أول خروج إعلامي.. والدة المختل العقلي اللي هجم على إمام مسجد ب2 جناوة في تصريح غير متوقع ﻿

شــوف تيفي:م غ
في أول خروج إعلامي ستنشر "شــوف تيفي" تفاصيله اليوم الأحد، كشفت "مي" زينب والدة المختل العقلي الذي هاجم إمام مسجد بالرباط، أن ابنها يعاني بالفعل من خلل عقلي و لم يكن ينوي إيذاء إمام مسجد حسان بالرباط.
و قالت الأم الكبيرة في السن، أن ابنها الثاني يعاني هو الآخر من خلل، مؤكدة أن ابنها الذهبي ادريس، لم تربطه بإمام مسجد حسان أية علاقة أو خلاف دفعه لارتكاب جريمته.
و تعيل الأم أبناءها بعد وفاة الأب الذي تركهم يعيشون داخل براكة بدوار الحكالجة الموجود بسوق أربعاء الغرب بسيدي قاسم.
و سنوافيكم بمزيد من التفاصيل بالفيديو....