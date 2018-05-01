في أول خروج إعلامي.. والدة المختل العقلي اللي هجم على إمام مسجد ب2 جناوة في تصريح غير متوقع ﻿

في أول خروج إعلامي ستنشر ''شــوف تيفي'' تفاصيله اليوم الأحد، كشفت ''مي'' زينب والدة المختل العقلي الذي هاجم إمام مسجد بالرباط، أن ابنها يعاني بالفعل من خلل عقلي و لم يكن ينوي إيذاء إمام مسجد حسان بالرباط.

شــوف تيفي:م غ

في أول خروج إعلامي ستنشر "شــوف تيفي" تفاصيله اليوم الأحد، كشفت "مي" زينب والدة المختل العقلي الذي هاجم إمام مسجد بالرباط، أن ابنها يعاني بالفعل من خلل عقلي و لم يكن ينوي إيذاء إمام مسجد حسان بالرباط.

و قالت الأم الكبيرة في السن، أن ابنها الثاني يعاني هو الآخر من خلل، مؤكدة أن ابنها الذهبي ادريس، لم تربطه بإمام مسجد حسان أية علاقة أو خلاف دفعه لارتكاب جريمته.

و تعيل الأم أبناءها بعد وفاة الأب الذي تركهم يعيشون داخل براكة بدوار الحكالجة الموجود بسوق أربعاء الغرب بسيدي قاسم.

و سنوافيكم بمزيد من التفاصيل بالفيديو....