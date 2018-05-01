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في أول خروج إعلامي.. والدة المختل العقلي اللي هجم على إمام مسجد ب2 جناوة في تصريح غير متوقع

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 19:08 في أول خروج إعلامي.. والدة المختل العقلي اللي هجم على إمام مسجد ب2 جناوة في تصريح غير متوقع | مجتمع
في أول خروج إعلامي.. والدة المختل العقلي اللي هجم على إمام مسجد ب2 جناوة في تصريح غير متوقع
في أول خروج إعلامي ستنشر ''شــوف تيفي'' تفاصيله اليوم الأحد، كشفت ''مي'' زينب والدة المختل العقلي الذي هاجم إمام مسجد بالرباط، أن ابنها يعاني بالفعل من خلل عقلي و لم يكن ينوي إيذاء إمام مسجد حسان بالرباط.

شــوف تيفي:م غ

في أول خروج إعلامي ستنشر "شــوف تيفي" تفاصيله اليوم الأحد، كشفت "مي" زينب والدة المختل العقلي الذي هاجم إمام مسجد بالرباط، أن ابنها يعاني بالفعل من خلل عقلي و لم يكن ينوي إيذاء إمام مسجد حسان بالرباط.

و قالت الأم الكبيرة في السن، أن ابنها الثاني يعاني هو الآخر من خلل، مؤكدة أن ابنها الذهبي ادريس، لم تربطه بإمام مسجد حسان أية علاقة أو خلاف دفعه لارتكاب جريمته.

و تعيل الأم أبناءها بعد وفاة الأب الذي تركهم يعيشون داخل براكة بدوار الحكالجة الموجود بسوق أربعاء الغرب بسيدي قاسم.

و سنوافيكم بمزيد من التفاصيل بالفيديو....

 

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