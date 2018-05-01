لاعبو فيتا كلوب الكونغولي يرفضون استخدام حافلة الرجاء ﻿

كشف موفد ''شوف سبور''، أن لاعبي فريق فيتا كلوب الكونغولي، رفضوا استعمال الحافلة التي خصصتها إدارة فريق الرجاء الرياضي، من أجل نقلهم من الفندق إلى مركب محمد الخامس، بسبب أن الحافلة في حالة غير جيدة.

"شوف سبور"

كشف موفد "شوف سبور"، أن لاعبي فريق فيتا كلوب الكونغولي، رفضوا استعمال الحافلة التي خصصتها إدارة فريق الرجاء الرياضي، من أجل نقلهم من الفندق إلى مركب محمد الخامس، بسبب أن الحافلة في حالة غير جيدة.

وأضاف الموفد، أن بعثة الفريق الكونغولي، استقلت حافلة صغيرة " ميني بيس" في اتجاه الملعب لمواجهة فريق الرجاء الرياضي.

ويذكر أن الرجاء سيواجه مساء يومه الأحد على الساعة الثامنة ، فيتا كلوب الكونغولي، برسم أولى مباريات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المقررة بملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء.





