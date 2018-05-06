عاجل...سيارة أخرى تنقلب بمنطقة وادي الجنة شمال أكادير+''صور'' ﻿

انقلبت سيارة خفيفة قبل قليل بالطريق المؤدية للمنطقة السياحية وادي الجنة التابعة لجماعة إيموزار إداوتنان ما أدى لإصابة السائق بجروح بليغة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

شوف تيفي:أكادير



انقلبت سيارة خفيفة قبل قليل بالطريق المؤدية للمنطقة السياحية وادي الجنة التابعة لجماعة إيموزار إداوتنان ما أدى لإصابة السائق بجروح بليغة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، من عين المكان فالسائق حاول تجاوز إحدى السيارات التي كانت قادمة في الاتجاه المعاكس وتفادي الاصطدام بها بعد أن فاجأته بشكل مباغث، لينعرج جانب الطريق، ويسقط للأسفل في مشهد وصف بالمروع، وأسفر الحادث عن إصابة السائق بجروح جد بليغة.

وأضافت ذات المصادر، أن ضيق الطريق والأشغال التي تشهدها هي السبب الرئيسي في وقوع هذه الحادثة الخطيرة، التي كادت أن تعصف بروح السائق لولا الألطاف الإلهية.

ومباشرة، بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية والوقاية المدنية لعين المكان، حيث تم إجلاء السائق من داخل السيارة ونقله على وجه السرعة صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني، فيما جرى فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات وقوع الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات قليلة من انقلاب سيارة أخرى وسقوطها بشاطئ إمي ودار وإصابة سائقها بجروح طفيفة نتيجة الأشغال التي يعرفها المقطع الطرقي الرابط بين تغازوت وأغروض.