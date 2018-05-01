الشبيبة المدرسية تستنكر الاعتداء الذي طال تلميذ ''طنجة'' الذي وصفه القـايد بـ''الكلب'' وتسبب له في إعاقة جسدية وذهنية ﻿

تابعت الشبيبة المدرسية بأسى وحزن شديدين الحيثيات المرتبطة بواقعة الاعتداء الذي طال التلميذ إبراهيم بن منصور الذي يدرس بالسنة أولى باكالوريا مهنية بإحدى ثانويات مدينة طنجة من طرف عناصر القوات

''شــوف تيفي''

تابعت الشبيبة المدرسية بأسى وحزن شديدين الحيثيات المرتبطة بواقعة الاعتداء الذي طال التلميذ إبراهيم بن منصور الذي يدرس بالسنة أولى باكالوريا مهنية بإحدى ثانويات مدينة طنجة من طرف عناصر القوات المساعدة الذين تلقوا الأوامر من قائد منطقة بني مكادة، بعدما احتج التلميذ على وصف القائد له ب''الكلب'' داخل محل مياومته.

وفي هــذا الصدد استنكرت جمعية الشبيبة المدرسية من خلال ''بيان'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه الواقعة ولا سيما وأن الأمر يتعلق بشطط واضح في استعمال السلطة وباحتجاز غير قانوني واعتداء جماعي سبب للتلميذ انهيارا عصبيا مع إعاقة جسدية وذهنية.

وأضـــاف ''بيان'' الشبيبة المدرسية ، '' لأن السلطات الإقليمية لم تحرك المساطر القانونية اللازمة في هكذا موضوع واكتفت بتوقيف القائد لوحده دون اعتقاله ومعه كافة المعتدين، ولأن الواقعة خلقت استياء كبيرا لدى جماهير التلاميذ وعموم الشعب وتخوفا شديدا من عودة الأساليب إياها التي كانت سائدة في الأزمان الغابرة..''

وزاد ''البيان'' أن ''المكتب الوطني للشبيبة المدرسية يطالب وزير الداخلية بالتدخل شخصيا في النازلة، وإصدار الأمر بإعادة فتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع، وتحريك المساطر القانونية اللازمة لإنصاف التلميذ إبراهيم المعتدى عليه، تحقيقا للعدالة وردا لاعتبار التلميذ وعائلته وطمأنة للجماهير التي تتتبع الحالة الإنسانية للمعتدى عليه''.