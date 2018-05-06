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مقاطعون ولكن...!

الدفاع الجديدي أول نادي يشارك في حملة المقاطعة

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 17:42 الدفاع الجديدي أول نادي يشارك في حملة المقاطعة | سبور
الدفاع الجديدي أول نادي يشارك في حملة المقاطعة
تناقلت صفحات رياضية عبر موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك''، اليوم الأحد، صورة لاعبي فريق الدفاع الحسني الجديدي يحملان قنينات مياه معدنية أجنبية في إشارة منهما للمشاركة في حملة '' مقاطعون'' التي رفعها

" شوف سبور"

تناقلت صفحات رياضية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، اليوم الأحد، صورة لاعبي فريق الدفاع الحسني الجديدي يحملان قنينات مياه معدنية أجنبية في إشارة منهما للمشاركة في حملة " مقاطعون" التي رفعها الشعب المغربي ضد بعض المنتوجات الحيوية.

ويظهر في الصورة كل من أيوب ناناح والعميد يوسف أكردوم، ليكون الدفاع الحسني الجديدي أول الأندية التي تعلن عن مقاطعتها لمنتوج ماء معدني، بسبب ارتفاع أثمنته مقارنة مع باقي المياة المعدنية الأخرى.

ومعلوم أن فريق الدفاع الجديدي عاد بنقطة ثمينة من الجزائر بعد تحقيق نتيجة التعادل هدف في كل شباك أمام فريق مولودية الجزائر برسم منافسات البطولة الإفريقية.

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