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ســـابقة ولأول مرة.. بعد القرار الملكي وزارة العدل تفتح المجال للمرأة لولوج العدالة.. النساء تشكلن 40 بالمائة من مجموع المرشحين

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 16:57 ســـابقة ولأول مرة.. بعد القرار الملكي وزارة العدل تفتح المجال للمرأة لولوج العدالة.. النساء تشكلن 40 بالمائة من مجموع المرشحين | مجتمع
ســـابقة ولأول مرة.. بعد القرار الملكي وزارة العدل تفتح المجال للمرأة لولوج العدالة.. النساء تشكلن 40 بالمائة من مجموع المرشحين
أفادت وزارة العدل بأن مباراة ولوج خطة العدالة التي تجرى اليوم الأحد، والتي تم فتحها لأول مرة في تاريخ المغرب في وجه المرأة المغربية بعد القرار الملكي التاريخي بفتح المجال للمرأة لولوج مهنة

"شــوف تيفي"

 

أفادت وزارة العدل بأن مباراة ولوج خطة العدالة التي تجرى اليوم الأحد، والتي تم فتحها لأول مرة في تاريخ المغرب في وجه المرأة المغربية بعد القرار الملكي التاريخي بفتح المجال للمرأة لولوج مهنة العدالة، تعرف مشاركة 7642 مرشحة، بما نسبته 40 بالمائة من مجموع المرشحين.

وذكر بلاغ للوزارة، أن عدد المرشحين المقبولين لاجتياز مباراة اليوم بلغ 18948 مرشحا، تشكل النساء نسبة 40 في المئة منهم (7642 مرشحة)، مضيفا أن مباراة اليوم تجرى في عشرة مقرات بكل من الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش ووجدة وأكادير.

وبحسب المصدر ذاته، فقد عبرت المشاركات في المباراة عن تثمينهن للقرار الملكي بفتح المجال أمامهن وانخراطهن في المشروع المجتمعي الذي يقوده الملك من أجل مجتمع المساواة والمناصفة، مشيرا إلى أن المباراة تمر في أجواء جد عادية وإيجابية اتسمت بحماس المشاركات والمشاركين لإنجاح هذا الحدث التاريخي.

وتجدر الإشارة إلى أنه بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري بتاريخ 22 يناير 2018 ، كلف الملك محمد السادس وزيره في العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وكان بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب المجلس الوزاري المذكور أشار إلى أن الملك سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه، حيث أبدى المجلس رأيه بجواز ممارسة المرأة لمهنة "عدل"، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.

 

 

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