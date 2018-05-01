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عاجل.. سقوط سيارة بمنعرج طرقي شمال أكادير وها أش وقع

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 16:39 عاجل.. سقوط سيارة بمنعرج طرقي شمال أكادير وها أش وقع | حوادث و حقوق
عاجل.. سقوط سيارة بمنعرج طرقي شمال أكادير وها أش وقع
وقعت قبل قليل حادثة سير خطيرة بأحد المنعرجات الطرقية الوعرة بمنطقة ''إمي ودار'' السياحية شمال أكادير، وذلك بعد انزلاق سيارة خفيفة وسقوطها في الشاطئ.

شوف تيفي:أكادير

وقعت قبل قليل حادثة سير خطيرة بأحد المنعرجات الطرقية الوعرة بمنطقة "إمي ودار" السياحية شمال أكادير، وذلك بعد انزلاق سيارة خفيفة وسقوطها في الشاطئ.

وحسب شهود عيان لقناة "شوف تيفي"، فالحادث ناجم عن الأشغال التي يعرفها هذا المقطع الطرقي الرابط بين "تغازوت" ومنطقة "أغروض"، ما أدى إلى انزلاق السيارة وفقدان السائق السيطرة عليها، نتيجة السرعة المفرطة التي كان يسير بها ليسقط للأسفل في الشاطئ.

وأضاف ذات المتحدثين أن الحادث أسفر عن إصابة السائق بجروح طفيفة نقل على إثرها للمستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.

ومن جانبها هرعت مصالح الدرك الملكي لعين المكان، وفتحت تحقيقا دقيقا لتحديد حيثيات وملابسات الحادث.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير حادث سير خطير سقوط سيارة منحدر طرقي

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