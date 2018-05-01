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انفــــــراد.. ''نور الدين مضــيان'' يــوبخ ''عمر العباسي'' ويقوم بعزله بعد اصطفافه خلف تيار ''ولد الرشيد'' ..وهــذه التفاصيل

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 16:28 انفــــــراد.. نور الدين مضــيان يــوبخ عمر العباسي ويقوم بعزله بعد اصطفافه خلف تيار ولد الرشيد ..وهــذه التفاصيل | بوليتيك
انفــــــراد.. ''نور الدين مضــيان'' يــوبخ ''عمر العباسي'' ويقوم بعزله بعد اصطفافه خلف تيار ''ولد الرشيد'' ..وهــذه التفاصيل
علمت '' شوف تيفي'' من مصدر جيد الإطلاع بالفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية أن أزمة حصلت بين رئيس الفريق نورالدين مضيان و النائب عمر عباسي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال و الكاتب العام لشبيبة

''شــوف تيفي''

علمت '' شوف تيفي'' من مصدر جيد الإطلاع بالفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية أن أزمة حصلت بين رئيس الفريق نورالدين مضيان و النائب عمر عباسي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال و الكاتب العام لشبيبة الميزان انفجرت الثلاثاء 24 أبريل خلال اصطدامهما بوجبة الغذاء.

وأكــد مصدرنا أن نورالدين مضيان وبخ زميله في الفريق لعدم دعمه في سباقه لرئاسة برلمان الحزب، و تفضيله الاصطفاف خلف تيار ولد الرشيد الداعم لرحال المكاوي منافسه في السباق، و ذكر مضيان خلال ذات اللحظة عمر العباسي بأفضاله عليه منذ أن ألحقه بإدارة الفريق كخبير في الولاية السابقة و عتقه من التضييق الذي كان يتعرض له كموظف بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

وأضـــاف ذات المصدر أن ''نور الدين مضيان'' لم يتمالك غضبه حيث زاد بالحديث وهو يذكر ''العباسي'' تكليفه لحضور اجتماعات رؤساء الفرق نيابة عنه، و الذي اعتقد عباسي بهذا التكليف أنه قادر على الإطاحة بمضيان من رئاسة الفريق و أنه الأوفر حظا لتولي هذا المنصب لقربه من تيار ولد الرشيد، هذا التوبيخ الذي وقف عباسي عاجز عن الرد عليه أمام أعين البرلمانيين و الموظفين الذين كانوا متحلقين حول المائدة.

و أكد مصدرنا الذي اختار عدم ذكر اسمه أن مضيان بعد هذه المشادة الكلامية بدأ في عزل عباسي داخل الفريق بتكليف النائب ''عمر حجيرة'' لحضور اجتماعات رؤساء الفرق و النيابة عنه في غيابه.

هـــذا ويعيش ''عمر العباسي'' أياما عصيبة بعد عزلة كبيرة داخل الفريق البرلماني والمكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية واللجنة المركزية التي توجه له أصــابع الاتهام بالتواطؤ على تاريخ وهوية الحزب والمصلحة العامة لأجل الحفاظ على مصلحة جهة تحاول السيطرة على حزب الاستقلال منذ المؤتمر الوطني السابق كما تحاول الهيمنة على المنظمة خلال المؤتمر الوطني المقبل .



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